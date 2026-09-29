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Pobedom nad Parizom u Francuskoj, košarkaši Partizana vinuli su se na drugo mesto Evrolige posle dva odigrana kola.

Crno-beli su slavili sa 92:79 i našli se u društvu ekipa sa maksimalnim učinkom.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan ima plus 29 koš-razliku, pa je po tom osnovu iznad Valensije, Olimpijakosa i Dubaija, a iza Fenerbahčea koji beži za pet poena.

Šansu da uđu u ovo društvo imaće Asvel i Panatinaikos, koji svoje utakmice igraju u sredu.

Foto: Printskrin

Sa druge strane, Crvena zvezda se nalazi u donjem delu tabele sa dva startna poraza.

Crveno-beli su u drugom kolu poraženi minimalno od Hapoela, pa sa minus sedam trenutno drže 15. mesto.





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Treće kolo se igra već u četvrtak i petak. Crvena zvezda dočekuje Efes, a Partizan gostuje Bajernu.