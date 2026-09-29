Slušaj vest

Pobedom nad Parizom u Francuskoj, košarkaši Partizana vinuli su se na drugo mesto Evrolige posle dva odigrana kola.

Crno-beli su slavili sa 92:79 i našli se u društvu ekipa sa maksimalnim učinkom.

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan ima plus 29 koš-razliku, pa je po tom osnovu iznad Valensije, Olimpijakosa i Dubaija, a iza Fenerbahčea koji beži za pet poena.

Šansu da uđu u ovo društvo imaće Asvel i Panatinaikos, koji svoje utakmice igraju u sredu.

Tabela Evrolige
Foto: Printskrin

Sa druge strane, Crvena zvezda se nalazi u donjem delu tabele sa dva startna poraza.

Crveno-beli su u drugom kolu poraženi minimalno od Hapoela, pa sa minus sedam trenutno drže 15. mesto.



Standings provided by Sofascore

Treće kolo se igra već u četvrtak i petak. Crvena zvezda dočekuje Efes, a Partizan gostuje Bajernu.

Ne propustiteEvroligaSAVRŠEN START PARTIZANA - PENJAROJA ISKREN: Mislim da mogu da budem zadovoljan...
Đoan Penjaroja
EvroligaIBON NAVARO VEĆ POGUBIO KONCE, A TEK JE SEPTEMBAR? Motli, Moneke, Nvora su problem? Krisu Džonsu se gubi svaki trag...
KK Crvena zvezda
EvroligaNOVI ŠAMAR ZA ZVEZDU U BEOGRADU! Hapoel odneo pobedu, četa Ibona Navara na 0/2! Vasa Micić heroj uprkos očajnoj igri! Gde je nestao Kris Džons? (FOTO+VIDEO)
Džonatan Motli
EvroligaPARTIZAN VIŠI OD AJFELOVOG TORNJA: Crno-beli sjajnom igrom srušili Pariz za drugu pobedu u Evroligi
KK Pariz, KK Partizan, Evroliga

00:25
Partizan razbio Armani u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić