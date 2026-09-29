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Milano je predvodio srpski internacionalac Marko Gudurić sa 14 poena, a pratili su ga Devon Hol i Darijus Tompson sa po 12 i Mozes Rajt i Ar Džej Kol sa po 11 poena.

Najefikasniji kod Virtusa bili su Aliu Dijara sa 15 i Vendel Mur sa 12 poena.

Milano ima jednu pobedu i jedan poraz, a Virtus dva poraza.

U narednom kolu, Milano će fostovati Baskoniji, dok će Virtus u Bolonji dočekati Olimpijakos.

Košarkaši Valensije su na svom terenu pobedili Baskoniju 111:88 (26:10, 26:23, 31:27, 28:28).

Najbolji kod Valensije bio je Armoni Bruks sa 17 poena, dok se kod Baskonije izdvojio Tadas Sedekerkis sa 16 poena.

Valensija ima dve pobede, a Baskonija dva poraza.

U narednom kolu, Valensija će u Lionu gostovati Asvelu.

(Beta)