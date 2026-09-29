Košarkaši Milana pobedili su na svom terenu Virtus 87:85 (30:20, 17:21, 19:26, 21:18), u drugom kolu Evrolige.
Evroliga
GUDURIĆ SRUŠIO VIRTUS: Milano slavio u trileru, Valensija ubedljiva protiv Baskonije
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Milano je predvodio srpski internacionalac Marko Gudurić sa 14 poena, a pratili su ga Devon Hol i Darijus Tompson sa po 12 i Mozes Rajt i Ar Džej Kol sa po 11 poena.
Najefikasniji kod Virtusa bili su Aliu Dijara sa 15 i Vendel Mur sa 12 poena.
Milano ima jednu pobedu i jedan poraz, a Virtus dva poraza.
U narednom kolu, Milano će fostovati Baskoniji, dok će Virtus u Bolonji dočekati Olimpijakos.
Košarkaši Valensije su na svom terenu pobedili Baskoniju 111:88 (26:10, 26:23, 31:27, 28:28).
Najbolji kod Valensije bio je Armoni Bruks sa 17 poena, dok se kod Baskonije izdvojio Tadas Sedekerkis sa 16 poena.
Valensija ima dve pobede, a Baskonija dva poraza.
U narednom kolu, Valensija će u Lionu gostovati Asvelu.
(Beta)
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