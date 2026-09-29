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Košarkaši Partizana pobedili su u gostima ekipu Pariza rezultatom 92:79 (15:18, 29:22, 23:23, 25:16) u meču drugog kola Evrolige.

Crno-beli su tako ostvarili i drugu pobedu na startu takmičenja, te se nalaze u grupi timova na vrhu tabele.

Tim Đoana Penjaroje je loše otvorio meč u "gradu svetlosti", ali je posle 0:10 uspeo da uspostavi svoj ritam i dobije prvo poluvreme.

U nastavku, uz manje oscilacije, srpski tim nije ispuštaju konce utakmice iz ruku, pa je na kraju zabeležio ubedljiv trijumf.