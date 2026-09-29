Slušaj vest

Crno-beli su u drugom kolu Evrolige savladali domaći Pariz sa 92:79 i tako upisali drugi trijumf u isto toliko utakmica.

Partizan nije najbolje otvorio meč, ali je vrlo brzo pronašao pravi ritam i preuzeo kontrolu nad utakmicom.

„Srećan sam jer je ovo važna pobeda za nas, posebno što je na strani. Reagovali smo veoma dobro posle lošeg starta, prva tri minuta smo igrali sa energijom sa kojom ne možemo da se takmičimo. Posle toga smo igrali mnogo bolje. Na kraju, mi smo kontrolisali meč. Važno je ovo za nas, ali za nas je bitno da igramo sve bolje, Ovo je način, srećan sam, ali moram da nastvimo“, rekao je Penjaroja.

Posebnu pažnju privukle su njegove reči o navijačima Partizana. I u Parizu su crno-beli imali ogromnu podršku sa tribina, što je još jednom impresioniralo španskno-beli su Parizu čak 14 puta ukrali loptu, nakon što su u prvom kolu protiv Olimpije imali 12og stručnjaka.

„Imam najveću sreću da budem trener Partizana. Prošle sezone slična situacija u Parizu, ali za nas su navijači najvažniji“, rekao je Penjaroja kroz osmeh i sa vidljivom emocijom.

Partizan je ponovo bio izuzetno agresivan u odbrani. Crno-beli su Parizu čak 14 puta ukrali loptu, nakon što su u prvom kolu protiv Olimpije imali 12 ukradenih lopti.

Penjaroja je posebno istakao koliko je teško zaustaviti bekove francuskog tima.

„Pariz ima važne, dobre igrače. Hifi, Roden, nije lako kontrolisati ih. Veoma je važno da igramo dobru odbranu, imali su 21 izgubljenu loptu, ali smo mi imali 14 ukradenih lopti. Važno je za nas. Moramo da unapredimo još neke stvari, ali je u ovom trenutku važno da možemo da kontrolišemo utakmicu“, zaključio je Španac.