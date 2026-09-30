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Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu Pariz 92:79 (15:18, 29:22, 23:23, 25:16), u utakmici drugog kola Evrolige i ostvarili drugu pobedu u tom takmičenju.

Partizan su do pobede predvodili Karlik Džons sa 20 poena, pet asistencija i tri ukradene lopte, Luka Vildosa sa 16 poena i šest ukradenih lopti i Tonje Džekir sa 15 poena i sedam skokova.

Luka Vildosa u Partizanu Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

Vildosa je sa šest osvojenih lopti postavio lični rekord.

Zanimljivo je da Argentinac nije znao za rekord.

"Nemam ideju koliko sam lopti ukrao, čuo sam u svlačionici, nisam znao pre toga. Nismo igrali na početku kako treba, ali smo posle uspostavili kontrolu. Karlik Džons je posebno bio dobar, srećan sam zbog pobede. Svi smo igrali dobro, igrali smo odlično, imamo karakter i trudićemo se da igramo što bolje", rekao je posle utakmice Luka Vildosa.

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