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Vlade Đurović, stručni analitičar na TV Arena sport, bio je veoma oštar prema Crvenoj zvezdi posle drugog poraza u Evroligi.

Crvena zvezda je izgubila od Hapoela u drugom kolu Evrolige, ponovivši niz slabosti iz prvog kola kada je takođe u Beogradu izgubila od Žalgirisa.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trofejni srpski stručnjak apostrofirao je lošu igru crveno-belih, uz čuđenje da baš nijedan igrač nije u formi.

"Ne znam odakle da počnem. Prvo da čestitam Partizanu, na pobedi na vrućem terenu. Od samog početka su igrali čvrstu odbranu, znali su šta hoće. Očigledno je da Partizan ima ideju, i kada je Džons na terenu, i kada su Pajola i Vildosa na terenu. Oni imaju sistem, znaju, više igrača koji su u formi.

U Zvezdi nemamo nijednog igrača koji je u formi. Ovo je neverovatno, da li vidite košarkaša koji malo više liči na igrača. Nijednog! Kris Džons je igrao slabije. Zvezda nema igru i sistem.

Najgore za trenera je što on igra sa puno igrača koji kad uđu pomisle "sad kad ušao sad ću da šutnem". Dobrić, Karter, Nvora ubace prvu, misliš evo ga, posle toga promaši, imaju kredit, promaše, pa ide izmena. To je traženje i lutanje. Nvora, Odželej i Izundu su mnogo slabiji od prošle godine, neprepoznatljivi su. Vajler-Beb i Kramer su razočaranje. Ništa nisu uradili. Razočaranje je Motli. Odbrana je slaba. Rekao sam da Zvezda mora da igra ratnički. Ni "r" od ratnički nije bilo. Prvi faul u šestom minutu, a primili su 12 poena. Svaki napad im je bio koš, pa prekini nešto sa nekim faulom. Satoranski je iznenadio Džonsa. Džons je čuvao Satoranskog. Itudis je znao o čemu se radi. Gurao je Satoranskog ispod koša da igra sa njim jedan na jedan, to ovaj nije mogao da čuva. Ali je uprkos tome Džons morao da igra više", rekao je Vlade Đurović.

Đurović je dodao:

"Hapoel neće napraviti mnogo stvari ove godine iako nije slab tim. Ono što najviše boli, Hapoel ima 44 odsto šut za dva poena, to je puno promašaja. Za tri poena 30 odsto. Promašili su osam slobodnih bacanja, a Zvezda četiri. Zvezda je imala neuporedivo mnogo više skokova i nije to realizovala. Šta to znači? Nešto je ozbiljuno bolesno u igri Crvene zvezde."