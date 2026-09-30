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Crveno-beli su izgubili i drugu evroligašku utakmicu ove sezone pošto je pobedu u Beogradskoj areni u drugom kolu odnela ekipa iz Tel Aviva.

Za razliku od prve utakmice protiv Žalgirisa, Džered Batler je protiv Hapoela imao zapaženu partiju, pošto je postigao 19 poena, uz dve asistencije i dva skoka.

Upitan je bek posle utakmice da li je Zvezda igrala lošije protiv Žalgirisa ili Hapoela.

"To je odlično pitanje. Iskreno, ne znam. Stvarno ne znam, ali poraz je poraz. I prosto osećam da ponovo pokušavamo da pohvatamo konce. Uigravamo se. Svestan sam da svi žele "instant" rešenja, svi žele instant rezultate, ali kada imate novog trenera, nove igrače, za to je jednostavno potrebno vreme i znate, to je prosto proces kroz koji sada prolazimo, tako da, da...", rekao je Batler posle utakmice.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Šta je problem?

"Ne mislim da se radi o tome da treba da pokažemo svoj talenat, mislim da se radi o tome da steknemo samopouzdanje kao tim. Ovaj, mislim da imamo grupu individualaca koji pokušavaju da se uklope i osećam da još uvek nemamo taj osećaj da smo tim. Tako da, mislim da kada dođemo do toga, onda će se neke stvari koje se prosto dešavaju i koje su pomalo glupe promeniti, ali trenutno mislim da još uvek nemamo osećaj da smo ekipa".

Zahvalio se navijačima na podršci.

"Da, to mi znači, znači mi sve na svetu. Mislim da kao igrači moramo da znamo da ćete biti tu uz nas i u teškim trenucima, a mislim da su oni to večeras i pokazali, tako da je to bilo sjajno".

Sledeću utakmicu će Crvena zvezda igrati u četvrtak protiv Efesa.

"Osećam da smo i dalje uzdignutih glava, mislim da su naše nade za ovu sezonu i dalje žive, a i znate, još uvek je jako rano. I prošlu sezonu smo počeli sa skorom 0-2. Tako da su naše nade i dalje velike. Da".

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