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Reprezentativac Srbije je utakmicu završio sa 11 poena uz prilično loš šut. Pogodio je četiri od 17 šuteva iz igre (3/14 za tri poena) i promašio oba slobodna bacanja, ali dve trojke koje je vezao u završnici utakmice su pogurale njegov tim ka pobedi u drugom kolu Evrolige.

Poručio je Vasilije Micić posle utakmice da veruje da je njegov tim zaslužio pobedu.

"Timski gledano mislim da smo dobri bili, kraj je ličio malo na haos, ali dobro smo kontrolisali igru, mislim da je Elajdža Brajant igrao baš dobro prvo poluvreme, donosio je dobre odluke. Definistivno imamo talenta na pretek, neke stvari treba da budu bolje, oni su se vraćali konstantno, uz navijače, ali mislim da smo zaslužili danas pobedu, ja sam se našutirao, ali dobro", rekao je Micić posle utakmice.

Rečeno mu je nakon utakmice da je šuttnuo 14 trojki.

"Nisam imao pojma koliko sam šutnuo, tražio sam se celu utakmicu, na kraju su ušle. Lep je osećaj".

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Puno talenta i puno ega

Upitan je Micić i o Crvenoj zvezdi.

"Ja sam gledao Žalgiris, meni su oni bili bolji tim protiv Žalgirisa. Kada su koncentrisani, imaju dosta talenta. Novi je sistem. Ne mislim da izgledaju loše, imali su dobre momente i večeras. Kada ima puno talenta ima i puno ega, ali bolje imati talenta nego nemati, u nekom momentu će sve da klikne".

Trener Hapoela Dimitris Itudis je rekao pre utakmice da zna Micić zna šta on očekuje od njega, a isto pitanje je postavljeno i srpskom igraču.

"Nemam pojma. On je trener koji dosta priča, ima takvu harizmu, otvoren je prema igračima, traži konkretne stvari. Ali, igra je nepredvidiva, ja sam se prošle godine tražio, imao sam dobar početak, pa sam se izgubio u sredini sezone, pa sam završio dobro sezonu. Gradi se poverenje, pustio me da igram 30 minuta, ja sam u tome najkomforniji i to je najvažnije, da se vraćam", zaključio je Micić.

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