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Argentinac je bio odličan u pobedi crno-belih u utakmici drugog kola Evrolige koja je odigrana u prestonici Francuske.

Partizan je još jednom predvodio Karlik Džons sa 20 poena i pet asistencija, dok je Vildoza imao 16 poena, šest ukradenih lopti i dve asistencije.

Posle meča je pričao o saradnji sa Džonsom, sa kojim deli zaduženja u organizaciji igre.

"To funkcioniše dosta dobro. Meni je to lakše, jer ne moram uvek ja da delim lopte. Dam je Karliku i on skida pritisak sa saigrača i preuzima odgovorno. Na nama je da nastavimo da guramo u istom ritmu", poručio je Luka Vildoza.

1/5 Vidi galeriju Luka Vildosa u Partizanu Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Valentino Orsini / Zuma Press / Profimedia

Argentinac je oborio lični rekord po broju ukradenih lopti.

"To je moja uloga, nekad treba da ukradem loptu, nekad da razigram saigrače. Zadovoljan sam kako sam odradio posao. Dobro smo igrali, u drugom delu kontrolisali skok i uspeli da ih zaustavimo. Karlik, Pajola, Kajl... svi su odradili odličan posao".

Partizan je trenutno jedna od pet ekipa sa dve pobede, a u trećem kolu će igrati protiv Bajerna u Minhenu.

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