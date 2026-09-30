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Crvena zvezda je, podsetimo, u prvom kolu izgubila od Žalgirisa, a u drugom od Hapoela. Obe utakmice su odigrane u Beogradu.

Igra crveno-belih nije bila na visokom nivou, ali Željko Drčelić veruje da će ubrzo doći do promene i boljitka.

"Da teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo, uspeh neće izostati. Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja. Verujem u trenera, sportski sektor i naše igrače. Crta se podvlači na kraju. To znaju naši navijači", rekao je Drčelić za "Meridian sport".

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Navijači su posle utakmice pružili podršku košarkašima koji su imali strpljenje i ispred njih su se zadržali nešto duže nego obično.

Činjenica je da Zvezda nije izgledala dobro u prve dve utakmice, osim na momente kojih je bilo premalo, ali u ovom trenutku definitivno može da se kaže da je optimizam opravdan, uz napomenu da bi već protiv Efesa u četvrtak neke stvari na parketu trebalo da budu znatno drugačije.

Kurir spor/Meridian sport

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Zvezda izgubila od Hapoela Izvor: MONDO