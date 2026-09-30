PREDSEDNIK ZVEZDE SE OGLASIO NAKON DVA PORAZA NA STARTU SEZONE! Drčelić je imao kratku i jasnu poruku za sve
Crvena zvezda je, podsetimo, u prvom kolu izgubila od Žalgirisa, a u drugom od Hapoela. Obe utakmice su odigrane u Beogradu.
Igra crveno-belih nije bila na visokom nivou, ali Željko Drčelić veruje da će ubrzo doći do promene i boljitka.
"Da teško je i bolno, ali sam siguran u ono što radimo, uspeh neće izostati. Rad, posvećenost i strpljenje će nas dovesti do cilja. Verujem u trenera, sportski sektor i naše igrače. Crta se podvlači na kraju. To znaju naši navijači", rekao je Drčelić za "Meridian sport".
Navijači su posle utakmice pružili podršku košarkašima koji su imali strpljenje i ispred njih su se zadržali nešto duže nego obično.
Činjenica je da Zvezda nije izgledala dobro u prve dve utakmice, osim na momente kojih je bilo premalo, ali u ovom trenutku definitivno može da se kaže da je optimizam opravdan, uz napomenu da bi već protiv Efesa u četvrtak neke stvari na parketu trebalo da budu znatno drugačije.
Kurir spor/Meridian sport