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Čuveni Šekil O'Nil je iz prvog reda gledao utakmicu Žalgiris - Olimpijakos u kojoj je imao šta da vidi.

Olimpijakos je posle drame ostvario pobedu rezultatom 93:91, a slavni centar je meč u Kaunasu pratio iz prvog reda u društvu Arvidasa Sabonisa.

Snimci O'Nila sa utakmice su se proširile društvenim mrežama, a došli su i do Karlika Džonsa.

Nakon što je plejmejker Partizana vodio ovaj tim do pobede u gostima protiv Pariza u drugom kolu Evrolige i video da je legenda u Evropi, oglasio se putem Instagrama.

"Neka neko kaže Šeku da mora da dođe da vidi Grobare", poručio je Karlik Džons.

Šek obećao - dolazi na derbi

Šekil O'Nil je još ranije, tačnije prethodne sezone, obećao da će doći u Beograd i to baš na večiti derbi.

1/6 Vidi galeriju Šekil O'Nil Foto: Screenshot, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Pred 24. kolo i utakmicu koju je Partizan odigrao kao gost protiv Crvene zvezde u epizodi podkasta "Evroliga i prijatelji" Aleksandra Radivojević, novinarka "Sport kluba" je dobila pitanje koju poznatu ličnost bi dovela da gleda derbi.

"Želim da vidim kako bi on reagovao na određene momente u trenutku utakmice i volela bih da bude jedna kamera samo na njemu u toku utakmice. To bi bio Šekil O'Nil", odgovorila je Aleksandra.

Kratak isečak i trenutak kada pominje jednog od najboljih centara svih vremena Evroliga je objavila na društvenim mrežama, a O'Nil je ubrzo to video i reagovao.

"Šekil Onilović prihvata, javite mi kada i gde i biću tamo", poručio je Amerikanac.

Čini se da bi u budućnosti, možda i bliskoj, O'Nil mogao da upozna Beograd.

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