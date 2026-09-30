Slušaj vest

Crvena zvezda je izgubila u Beogradskoj areni u 2. kolu Evrolige, a iako nije odigrala dobar meč uspela je da dođe do neizvesne završnice.

Rezultat na kraju je bio 80:81 za Hapoel, a situacija iz poslednjeg minuta izazvala je burne reakcije.

Naime, na 19,6 sekundi do kraja utakmice pri rezultatu 75:80 za Hapoel, sudije su oduzele loptu Crvenoj zvezdi zbog prelaska na svoju polovinu terena. Usledila je žestoka reakcija košarkaša, a posebno je burno reagovao bivši košarkaš Nikola Kalinić.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Novi pomoćni trener crveno-belih je u neverici skakao i mahao rukama zbog čega je morao da reaguje Nebojša Ilić koji je jedva uspeo da smiri Kalinića tako što ga je gurao prema klupi, kako bi se smirio i seo.

Nije iz prvog pokušaja uspeo, ali na kraju se nekadašnji reprezentativac jeste smirio, a pomoglo je i to što su arbitri uvideli grešku i promenili odluku.

Velika greška

Naime, Crvena zvezda nije bila u posedu, pošto je Nvorin promašaj dirao obruč nakon čega je Semi Odželej izbacio loptu na svoju polovinu. Kada je Džered Batler došao do nje, tada je krenuo novi posed i zato je prvobitna odluka sudija bila pogrešna.

U svakom slučaju, Crvena zvezda u nastavku nije uspela da izbegne poraz, već samo da dođe do pola koša zaostatka i to uz zvuk sirene.

Bonus video: