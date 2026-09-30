KALINIĆ U NEVERICI SKAKAO I MLATIO RUKAMA ZBOG GREŠKE SUDIJA! Nebojša Ilić ga gurao, ove lude scene niste mogli da vidite na prenosu!
- Crvena zvezda je izgubila od Hapoela 80:81 u Beogradskoj areni, u neizvesnoj završnici 2. kola Evrolige.
- Nikola Kalinić burno je reagovao na sudijsku odluku u poslednjem minutu, pa ga je Nebojša Ilić smirivao i gurao ka klupi.
- Arbitri su potom priznali grešku i promenili odluku, ali Zvezda nije uspela da izbegne poraz.
Crvena zvezda je izgubila u Beogradskoj areni u 2. kolu Evrolige, a iako nije odigrala dobar meč uspela je da dođe do neizvesne završnice.
Rezultat na kraju je bio 80:81 za Hapoel, a situacija iz poslednjeg minuta izazvala je burne reakcije.
Naime, na 19,6 sekundi do kraja utakmice pri rezultatu 75:80 za Hapoel, sudije su oduzele loptu Crvenoj zvezdi zbog prelaska na svoju polovinu terena. Usledila je žestoka reakcija košarkaša, a posebno je burno reagovao bivši košarkaš Nikola Kalinić.
Novi pomoćni trener crveno-belih je u neverici skakao i mahao rukama zbog čega je morao da reaguje Nebojša Ilić koji je jedva uspeo da smiri Kalinića tako što ga je gurao prema klupi, kako bi se smirio i seo.
Nije iz prvog pokušaja uspeo, ali na kraju se nekadašnji reprezentativac jeste smirio, a pomoglo je i to što su arbitri uvideli grešku i promenili odluku.
Velika greška
Naime, Crvena zvezda nije bila u posedu, pošto je Nvorin promašaj dirao obruč nakon čega je Semi Odželej izbacio loptu na svoju polovinu. Kada je Džered Batler došao do nje, tada je krenuo novi posed i zato je prvobitna odluka sudija bila pogrešna.
U svakom slučaju, Crvena zvezda u nastavku nije uspela da izbegne poraz, već samo da dođe do pola koša zaostatka i to uz zvuk sirene.
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