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Crno-beli su u prvom kolu u Beogradu pobedili Olimpiju, a u drugom Pariz u gostima.

Karlik Džons je bio najbolji igrač na obe utakmice.

"Najveća stvar je da imate kratkoročno pamćenje. Ono što se desilo, desilo se. Ne možemo da se vratimo i popravimo ga. Ovo je nova sezona, novi igrači… Hemija se pravi i sveukupno je odlična energija. Glavni fokus je da budemo bolji nego što smo bili prošle godine, da ostanemo zajedno kroz težak period. Imali smo nedaće u prvom delu utakmice, ali smo ostali zajedno", rekao je Džons za "Basketball Sphere".

Znatno je promenjen tim crno-belih u odnosu na prošlu sezonu.

"Kao prvo je da budem onakav kakav sam. Kao drugo, da budem prijateljski tip osobe sa stvarima oko grada, da ih upoznam u kakvu atmosferu ulaze. Mnogi su iskusni igrači. Kevarijus Hejs, Luka Vildoza, Alesandro Pajalo, Lamar Stivens igra već drugu godinu u Evroligi. Neki od ovih momaka imaju iskustva, što olakšava moj posao. Znate, da budem otvoren, da budem ja, da ih izvedem da jedemo, šta da posete u gradu. Onda na terenu, da budem vokalni lider i da vodim primerom".

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Jedan sam od najboljih!

Plejmejker je bio MVP u prvom kolu Evrolige, a veoma dobar je bio i u drugom.

"Motivisan sam. Kao što ste rekli, imali smo ludu godinu. Verujem da sam jedan od najboljih igrača u takmičenju. To pokušavam i da pokažem ove godine".

Pričao je i o velikoj podršci navijača u Parizu.

"Sjajno je. Kao što ste rekli, kada se osećate kao da igrate domaću utakmicu dok ste na gostovanju, to je neverovatan osećaj. Čuli smo ih tokom zagrevanja i tokom čitave utakmice. Podrška za navijače. Volimo vas i cenimo. Nadam se da ćemo da se vidimo u Minhenu", poručio je Karik Džons.

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