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On je istakao kvalitet turskog sastava, posebno bekovske linije, ali i visokih igrača, koji, kako je naveo, poseduju dobar atletski potencijal i tehničke sposobnosti. Zbog kratkog vremena za pripremu, Zvezdu očekuje novi izazov manje od 48 sati nakon poraza od Hapoela.

"Efes ima veoma kvalitetne bekove koji mogu mnogo da pogode, dok su visoki igrači fizički snažni i veoma sposobni. Očekuje nas sličan meč kao protiv Hapoela, a videćemo kako ćemo uspeti da se prilagodimo za tako kratko vreme. Oni igraju u dobrom ritmu. Protiv Barselone su bili odlični i poraženi su praktično zbog nekoliko detalja“, rekao je trener crveno-belih, a preneo klub.

Zvezda sutra dočekuje Efes u utakmici trećeg kola Evrolige. U prva dva kola Zvezda je poražena od Žalgirisa i Hapoela.

Navaro je govorio i o navijačima, kojima se zahvalio na podršci koju su pružili ekipi u prethodnom meču.

"Žao nam je što nismo uspeli da im uzvratimo pobedom. Njihovu podršku veoma cenimo. Posle utakmice smo razgovarali o tome da moramo da pronađemo način da pružimo još više, ali dodatna energija mora da ide zajedno sa koncentracijom. Ako samo povećamo intenzitet i želju, a izgubimo fokus, možemo napraviti još više grešaka. Potrebno je pronaći pravi balans", istakao je Navaro.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Košarkaš Zvezde Kris Džons ocenio je da je za napredak ekipe ključno međusobno poverenje i bolja komunikacija na terenu.

"Moramo da ostanemo zajedno, da pomažemo jedni drugima i da budemo pažljiviji u odbrani. U napadu moramo bolje da delimo loptu i verujemo saigračima. Još smo u procesu uigravanja, kratko smo zajedno, ali verujem da ćemo napredovati. Nemamo razloga za izgovore, već moramo da nastavimo da radimo. Rezultati će doći, a i ja moram da budem bolji", rekao je Džons.

(Beta)