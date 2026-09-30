Slušaj vest

Zvezda je loše ušla u novu sezonu sa dva poraza na svom terenu, dok Efes ima polovičan učinak nakon prva dva kola.

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Svoja očekivanja  pred meč nakon treninga u sredu izneo je plejmejker crveno-belih Kris Džons.

"Bitno je da zadržimo zajedništvo, da pokrivamo jedni druge, da više pažnje posvetimo na detalje u odbrani, protoku lopte u napadu i da verujemo jedni drugima. Nema izgovora, moramo da nastavimo da radimo i rezultati će doći. I ja sam moram da budem bolji" rekao je Džons.

On je istakao da ekipi znači podrška navijača, koji su posle duela sa Hapoelom iz Tel Aviva pozdravili košarkaše Zvezde.

"Mnogo nam znači takva podrška, daje nam dodatnu motivaciju" istakao je Džons.

Utakmica je na programu u četvrtak od 20 časova u "Beogradskoj Areni".

Ne propustiteEvroligaZVEZDU ČEKA NOVI EVROLIGAŠKI IZAZOV! Navaro: Efes ima veoma kvalitetne bekove
Ibon Navaro
EvroligaKALINIĆ U NEVERICI SKAKAO I MLATIO RUKAMA ZBOG GREŠKE SUDIJA! Nebojša Ilić ga gurao, ove lude scene niste mogli da vidite na prenosu!
Nikola Kalinić na utakmici protiv Hapoela
EvroligaPREDSEDNIK ZVEZDE SE OGLASIO NAKON DVA PORAZA NA STARTU SEZONE! Drčelić je imao kratku i jasnu poruku za sve
Željko Drčelić
Evroliga"ZVEZDA? PUNO EGA..." Vasa Micić šutirao očajno, pa srušio crveno-bele, a onda otkrio šta misli o njima!
Vasilije Micić na utakmici protiv Crvene zvezde

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir