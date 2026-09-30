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Zvezda je loše ušla u novu sezonu sa dva poraza na svom terenu, dok Efes ima polovičan učinak nakon prva dva kola.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Svoja očekivanja pred meč nakon treninga u sredu izneo je plejmejker crveno-belih Kris Džons.

"Bitno je da zadržimo zajedništvo, da pokrivamo jedni druge, da više pažnje posvetimo na detalje u odbrani, protoku lopte u napadu i da verujemo jedni drugima. Nema izgovora, moramo da nastavimo da radimo i rezultati će doći. I ja sam moram da budem bolji" rekao je Džons.

On je istakao da ekipi znači podrška navijača, koji su posle duela sa Hapoelom iz Tel Aviva pozdravili košarkaše Zvezde.

"Mnogo nam znači takva podrška, daje nam dodatnu motivaciju" istakao je Džons.

Utakmica je na programu u četvrtak od 20 časova u "Beogradskoj Areni".