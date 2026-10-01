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Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Efes u utakmici 3. kola Evrolige.

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda je loše ušla u novu sezonu sa dva vezana poraza na svom terenu, od Žalgirisa i Hapoela i svim silama želi prvenac u elitnom takmičenju.

Sa druge strane Efes ima polovičan učinak nakon prva dva kola. Poražen je od Barselone na gostovanju, a potom pobedio Real na svom terenu.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča i sva dešavanja pre i posle susreta na našem sajtu.

Utakmica je na programu od 20 časova u "Beogradskoj Areni".

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