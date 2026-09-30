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Kubanski košarkaš Hasijel Rivero produžio je ugovor sa Valensijom i ostaće u španskom klubu do kraja sezone 2026/27, saopštio je danas klub.

1/4 Vidi galeriju Hasijel Rivero Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Rivero (32) je ovog leta prvo potpisao kratkoročni ugovor, nakon što je 24. avgusta priključen pripremama ekipe, da bi nekoliko dana kasnije dobio ugovor do daljeg. Dobre partije na početku sezone bile su dovoljne da Valensija odluči da ga zadrži do kraja takmičarske godine.

Iskusni centar je u prva dva kola Evrolige prosečno beležio 10 poena i 3,5 skokova po utakmici.

Riveru je ovo drugi mandat u Valensiji, za koju je nastupao i od 2021. do 2023. godine. Pre povratka u Španiju ovog leta, prethodne sezone je igrao za Crvenu zvezdu, dok je od 2023. do 2025. bio član Makabija iz Tel Aviva.

Kubanski košarkaš je do sada odigrao 95 utakmica u Evroligi, uz prosek od 8,4 poena i 3,3 skoka. Upravo u prvom mandatu u Valensiji debitovao je u elitnom evropskom takmičenju, u sezoni 2022/23.

Pre dolaska u Valensiju 2021. godine, Rivero je nastupao za San Pablo Burgos, a prethodno i za Boka Juniors i Estudijantes Konkordiju u Argentini, kao i kubanske Kapitalinose.