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Grčki Panatinaikos nastavio je pobednički niz u Evroligi.

"Zeleni" su u drugom kolu u Atini deklasirali Asvel rezultatom 102:79, te su na osnovu najbolje koš-razlike preuzeli prvo mesto na tabeli.

Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

 Tim trenera Željka Obradovića pridružio se na vrhu ekipama sa maksimalnim učinkom, a to su Fenerbahče, Partizan, Valensija, Olimpijakos i Dubai.

U pobedničkom timu Francisko je bio najefikasniji sa 19 poena, Mancukas je dodao 16, Grent 13, a Lesor 12.

Sestina je na drugoj strani postigao 14 poena.

Panatinaikos u narednom kolu u petak dočekuju Makabi, a Asvel iste večeri dočekuje Valensiju.

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