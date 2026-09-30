Grčki tim upisao drugu ubedljivu pobedu
Evroliga
PANATINAIKOS PREUZEO PRVO MESTO: Grci deklasirali Asvel i nastavili pobednički niz
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Grčki Panatinaikos nastavio je pobednički niz u Evroligi.
"Zeleni" su u drugom kolu u Atini deklasirali Asvel rezultatom 102:79, te su na osnovu najbolje koš-razlike preuzeli prvo mesto na tabeli.
Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin
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Tim trenera Željka Obradovića pridružio se na vrhu ekipama sa maksimalnim učinkom, a to su Fenerbahče, Partizan, Valensija, Olimpijakos i Dubai.
U pobedničkom timu Francisko je bio najefikasniji sa 19 poena, Mancukas je dodao 16, Grent 13, a Lesor 12.
Sestina je na drugoj strani postigao 14 poena.
Panatinaikos u narednom kolu u petak dočekuju Makabi, a Asvel iste večeri dočekuje Valensiju.
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