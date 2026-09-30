Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša zabeležili su prvu pobedu u Evroligi, savladavši na gostovanju u Beogradu ekipu Makabija 109:93 u meču 2. kola elitnog takmičenja.

1/9 Vidi galeriju Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

Najzapaženiji u pobedničkom timu je bio Entoni Braun sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije, dok je bivši igrač tima iz Tel Aviva Skoti Vilbekin ostvario identičan poenterski učinak.

Devon Dotson je dodao 17, dok je Konor Morgan meč završio sa 13 poena.

Na drugoj strani se istakao Bonzi Kolson sa 17, dok je jedini još dvocifren bio Džimi Klark sa 15 poena.

Bešiktaš je od samog početka nametnuo svoj ritam i prvu četvrtinu završio sa osam poena prednosti. Makabi je u drugoj deonici uspeo da odgovori, izjednači rezultat u tom periodu i smanji zaostatak na šest poena pred odlazak na veliki odmor.

Ipak, turski klub je ključnu razliku napravio u trećoj četvrtini. Bešiktaš je tada ponovo podigao nivo igre, postigao devet poena više od izraelskog predstavnika i u završnih deset minuta ušao sa značajnom prednošću.

Podsetimo na klupi Bešiktaša sedi srpski selektor Dušan Alimpijević.

Zbog situacije na Bliskom Istoku, Makabi domaće mečeve u Evroligi igra u Beogradu.

Bešiktaš je tako upisao prvu evroligašku pobedu pod vođstvom trenera Dušana Alimpijevića, a nakon poraza u prvom kolu od Efesa. Ujedno i prvog generalno još od sezone 2012/13.

U narednoj rundi će igrati protiv Barselone u Istanbulu, dok će Makabi gostovati Panatinaikosu u Atini.