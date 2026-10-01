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Dario Šarić, reprezentativac Hrvatske i as Anadolu Efesa, otvorio je dušu uoči velikog evroligaškog okršaja sa Crvenom zvezdom, koji je na programu večeras u Beogradskoj areni.

Iskusni hrvatski reprezentativac ovog leta završio je svoju NBA epizodu i odlučio da se vrati na Stari kontinent. Kao novu destinaciju izabrao je Anadolu Efes, klub čiji mu je dres već poznat, a u kojem sada ima velike ambicije.

Posebno emotivan trenutak za Šarića biće povratak u Beogradsku arenu, gde je poslednji put igrao pre više od deset godina, kada je nosio dres Cibone.

Šarić se vraća na mesto velikog uspeha

U razgovoru za „Mozzart sport“, Šarić se prisetio perioda provedenog u Ciboni i trofeja koji je sa zagrebačkim klubom osvojio u Beogradu.

"Zadnji put sam bio ovde sa Cibonom. Ostalo je sve u dobrom sećanju, premda je prošlo više od 10 godina. Sigurno pamtim lepe trenutke u ovoj dvorani, kad smo prvi put doneli Ciboni možda i najveći trofej u istoriji moderne Hrvatske. Tako da je sigurno lepo biti opet ovde."

Efesu potrebno vreme

Anadolu Efes je sezonu Evrolige otvorio pobedom i porazom, a Šarić smatra da njegovoj novoj ekipi treba još vremena da dostigne pravi nivo.

"Dobri smo, ali smo novi i biće nam potrebno nam malo vremena da se uigramo. Mislim da smo na utakmici protiv Barcelone pokazali da smo mogli da budemo malo smireniji i iskusniji u završnici. Ali pokazali smo protiv Real Madrida šta možemo, preuzeli smo inicijativu posle prve četvrtine i praktično kontrolisali susret.

Krajem zime ili početkom proleća biće puno jasnija slika svih ekipa, pa tako i nas. Najvažnije je biti pravi tada, skupljati pobede i izboriti mesto u plej-ofu ili plej-inu, kako bi ostala nada za Final-Four. Tako razmišljaju sve ekipe, od Crvene zvezde i Partizana, do Anadolu Efesa, Barcelone i Reala. Tek je početak, idemo utakmicu po utakmicu."

"Zaželeo sam se košarke"

Šarić je govorio i o odluci da se posle NBA avanture vrati upravo u Istanbul. Kako kaže, Anadolu Efes mu je bio prirodan izbor zbog prethodnog iskustva u klubu, ljudi koje poznaje i sredine u kojoj se već osećao dobro.

"Nekako mi je bilo najprirodnije da se vratim u Anadolu Efes. Dve godine koje sam ranije proveo tamo ostale su mi u lepom sećanju, uvek smo imali dobru ekipu. Ljudi me znaju, to je okruženje koje poznajem i gde znam da će me sačekati i imati strpljenja čak i ako ne krene odmah sve idealno. Išao sam tom logikom jer sam se stvarno zaželeo košarke, prave igre i toga da budem uticajan na terenu."

Zvezda čeka Efes u Areni

Anadolu Efes u Beograd stiže sa učinkom 1-1, dok Crvena zvezda još nema pobedu u novoj sezoni Evrolige i nalazi se na 0-2.

Veliki okršaj u Beogradskoj areni zakazan je za 20 časova, a Šarića očekuje povratak na mesto koje za njega ima posebno značenje.