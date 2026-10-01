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Partizan je furiozno otvorio novu sezonu Evrolige, a sada je pred vratima istorije!

Crno-beli su upisali dve ubedljive pobede na startu takmičenja, a u petak u Minhenu imaju priliku da ostvare nešto što nijedna generacija kluba u 21. veku nije uspela - skor 3:0 u Evroligi!

Ekipa trenera Đoana Penjaroje prvo je na svom terenu deklasirala Olimpiju iz Milana rezultatom 92:76, a potom je slavila i u Parizu protiv istoimenog domaćina sa 92:79. Posle samo dva kola, crno-beli izgledaju izuzetno ozbiljno, a posebno impresionira način na koji funkcioniše odbrana.

Crno-beli na pragu velikog podviga

Partizan nikada u 21. veku nije otvorio sezonu Evrolige sa tri pobede iz prva tri kola.

Sada ima istorijsku priliku da promeni tu činjenicu.

Ukoliko savlada Bajern u Minhenu, crno-beli će prvi put u ovom veku imati maksimalan učinak posle tri utakmice Evrolige. Za Đoana Penjaroju to bi bio poseban trenutak, jer bi mogao da upiše svoje ime u istoriju kluba.

Partizan je već ostvario jedan značajan podvig. Prvi put od 2007. godine uspeo je da pobedi u prvoj utakmici Evrolige, a sada ima priliku da napravi još jedan korak dalje.

Od početka sezone bilo je jasno da španski stručnjak želi da napravi ekipu koja će pre svega biti čvrsta u odbrani. Posle prva dva kola, čini se da su njegovi zahtevi počeli da se pretvaraju u rezultat.

Crno-beli su protiv Milana i Pariza delovali organizovano, agresivno i koncentrisano, a dve ubedljive pobede dodatno su podigle samopouzdanje ekipe.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Momentum je definitivno na strani Partizana.

Ipak, u Minhenu neće biti lako.

Bajern vreba posle debakla

Bajern u ovaj duel ulazi posle teškog poraza od Fenerbahčea rezultatom 100:76, ali taj neuspeh nikako ne bi trebalo da zavara crno-bele.

Nemački klub je dobro otvorio sezonu. U Bundesligi je ostvario dve ubedljive pobede, dok je u Evroligi uspeo da savlada i Hapoel Tel Aviv na gostovanju sa 86:84.

Zbog toga će Partizan morati da bude na maksimalnom nivou ako želi da iz Minhena odnese ceo plen.

Velika podrška Grobara

Veliki adut Partizana biće i podrška sa tribina.

Očekuje se veliki broj navijača crno-belih iz dijaspore, pa bi „BMW Park“ mogao da dobije prepoznatljivu crno-belu atmosferu.

Koliko podrška znači ovoj ekipi najbolje se videlo u Parizu, gde su navijači Partizana napravili atmosferu koja je dodatno pogurala ekipu do velike pobede.

Pozitivan skor protiv Bajerna

Kada se pogledaju međusobni dueli, Bajern na svom terenu ima prednost od 4:2, dok je Partizan u Beogradu slavio četiri puta u pet susreta.

Ipak, ono što može da raduje crno-bele jeste činjenica da trenutno imaju dve uzastopne pobede protiv nemačkog velikana.

Partizan je 20. januara prošle godine slavio u Minhenu rezultatom 67:63, a jedan od zapaženijih igrača tada bio je Tonje Džekiri sa osam poena, osam skokova i dve asistencije.