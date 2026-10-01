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Crvena zvezda je upalila alarm! Dva poraza na startu Evrolige, oba pred domaćom publikom, jasno su pokazala da nešto mora da se menja, a crveno-beli već traže rešenje.

Kako saznaje "Mondo", klub je ponovo bacio oko na Filipa Petruševa, igrača koji bi mogao da donese dodatnu snagu u reketu. Zvezdi je takav profil igrača preko potreban, posebno nakon problema sa povredama i učinka koji do sada nisu pružili Motli i Izundu.

Ipak, postoji jedan veliki problem - Ćavi Paskval ne želi tako lako da ga se odrekne!

Petrušev zbog širine rostera Dubaija ima sve manje prostora za igru, a upravo je tu Crvena zvezda videla svoju šansu. Ipak, trener Dubaija za sada nije rad da se odrekne srpskog košarkaša.

1/5 Vidi galeriju Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Dubai je sezonu otvorio sa dve pobede, a Petrušev je u prvom meču, protiv Real Madrida, na parketu proveo skoro 19 minuta. Za to vreme upisao je tri poena, uz šest skokova i dve asistencije.

Protiv Barselone situacija je bila potpuno drugačija. Njegova minutaža pala je na svega šest minuta, ali je za to kratko vreme uspeo da postigne četiri poena i uhvati dva skoka.

Upravo činjenica da je konkurencija u reketu Dubaija sve jača daje nadu Crvenoj zvezdi. Međutim, Paskval ne želi tako lako da ostane bez važnog igrača u rotaciji.

Španski stručnjak svestan je da je sezona tek počela i da će biti izuzetno duga. Jedna povreda može u potpunosti da promeni situaciju, pa Paskval želi da ima što širi roster i što više opcija na raspolaganju.

Petrušev je prošle sezone bio veoma važan za Dubai. U proseku je beležio 11,6 poena, 4,8 skokova i 1,5 asistencija po utakmici, ali je u međuvremenu konkurencija u reketu značajno porasla.

Zvezda je zato ponovo krenula po svog dobro poznatog igrača, ali za sada je naišla na rampu.

Crveno-beli žele Petruševa, vide svoju šansu zbog njegove minutaže, ali Ćavi Paskval ne želi da ga pusti!

Ostaje da se vidi da li će Zvezda uspeti da pronađe način da ubedi Dubai na transfer ili će Paskval ostati neumoljiv i zadržati srpskog reprezentativca u svojim redovima.