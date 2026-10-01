Slušaj vest

Partizan posle velikog trijumfa u Parizu nema mnogo vremena za odmor.

Crno-beli već sutra gostuju Bajernu u Minhenu, a trener Đoan Penjaroja upozorava da ih čeka još jedan ozbiljan izazov u Evroligi.

Košarkaši Partizana nastavili su pobednički put u Evroligi trijumfom nad Parizom, ali već je vreme za novi izazov. Crno-beli će sutra od 20 časova gostovati Bajernu u Minhenu, koji će pred svojim navijačima pokušati da se iskupi za težak poraz od Fenerbahčea.

Partizan je pre dva dana slavio u Parizu rezultatom 92:79, dok je Bajern u prethodnom kolu izgubio od Fenerbahčea sa čak 100:76. Ipak, trener crno-belih Đoan Penjaroja nema nameru da dozvoli bilo kakvo opuštanje.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Španski stručnjak svestan je da Partizan očekuje potpuno drugačija utakmica, posebno jer će Bajern prvi put ove sezone u Evroligi igrati pred domaćom publikom.

Penjaroja upozorava: Bajern je veoma opasan

Penjaroja je pred put u Minhen istakao da njegova ekipa mora da nastavi da radi kao do sada i da iz utakmice u utakmicu pokušava da bude sve bolja.

"Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern je ekipa koja je veoma opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u pikenrol situacijama", rekao je trener Partizana.

Posebno je naglasio stil igre nemačkog tima, koji pokušava da nametne visok ritam i kroz šut i igru dva na dva napravi probleme protivniku.

"Uvek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak, mi moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan", poručio je Penjaroja, a prenosi sajt Partizana.

Lakić traži maksimalan fokus svih 40 minuta

Sličan stav ima i Arijan Lakić, koji smatra da crno-beli ne smeju da dozvole da ih velika pobeda u Parizu opusti.

Arijan Lakić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizanov košarkaš podseća da je ekipa u Francuskoj uspela da sprovede u delo ono što je pripremala, ali i da je ogromnu ulogu imala podrška navijača, koji su i u Parizu napravili atmosferu kao da se igra u Beogradu.

"Protiv Pariza u prošlom kolu dali smo sve od sebe i trudili se da na terenu uradimo sve što smo imali u planu. Mislim da smo u tome uspeli, ali uz ogromnu podršku i energiju naših navijača, sa kojima smo zajedno uspeli da pariramo protivniku", rekao je Lakić.

On se nada da će podrška sa tribina ponovo biti jedan od aduta Partizana, ali istovremeno upozorava da crno-beli moraju da ostanu čvrsto na zemlji.

"Toj podršci se nadamo i protiv Bajerna. Što se tiče nas, ne smemo previše da se dižemo, idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro i verujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni", istakao je Lakić.

Crno-beli žele da nastave u istom ritmu

Partizan je sezonu u Evroligi otvorio na način koji je doneo dodatno samopouzdanje ekipi, ali Penjaroja i njegovi igrači insistiraju na tome da nema mesta za euforiju.

Posle Pariza sledi Minhen, a nemački tim će imati dodatni motiv da pred svojim navijačima pokaže potpuno drugo lice u odnosu na utakmicu protiv Fenerbahčea.

Zato crno-bele čeka još jedan ozbiljan test. Penjaroja traži zajedničku igru, koncentraciju i čvrstu odbranu, dok Lakić poručuje da Partizan mora da ostane fokusiran svih 40 minuta.

Upravo će odgovor na te zahteve pokazati da li crno-beli mogu da nastave seriju dobrih rezultata i sa još jednog gostovanja se vrate zadovoljni.