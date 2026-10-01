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Elajdža Brajant odigrao je utakmicu za pamćenje protiv Crvene zvezde, a sjajna partija u Beogradskoj areni donela mu je i veliko priznanje. Bek Hapoela iz Tel Aviva proglašen je za MVP-ja drugog kola Evrolige, nakon što je predvodio izraelski tim do dramatične pobede nad crveno-belima rezultatom 81:80.

Brajant je bio posebno raspoložen u prvom poluvremenu, ali je njegov kompletan učinak na kraju bio presudan. Nekadašnji košarkaš Anadolu Efesa završio je meč sa 18 poena, 10 skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte, uz perfektan učinak sa linije slobodnih bacanja – pogodio je svih devet pokušaja.

Takva partija donela mu je indeks korisnosti 31, što je bio najviši učinak među svim igračima ekipa koje su ostvarile pobedu u drugom kolu. Upravo zbog toga Evroliga ga je izabrala za najboljeg igrača runde.

Zvezda ga nije zaustavila

Crveno-beli su imali priliku da pred svojim navijačima upišu prvu pobedu u novoj sezoni, ali je Hapoel uspeo da sačuva minimalnu prednost i odnese trijumf iz Beograda. Brajant je u završnici ostao jedan od ključnih igrača gostiju, a njegov učinak bio je dovoljan da se Hapoel vrati u Tel Aviv sa velikim plenom.

Posle utakmice, Brajant nije želeo da ističe sebe, već je zasluge podelio sa ekipom.

"Ne gledam da li je dobra ili loša utakmica, samo gledam gde mogu da popravim svoju igru. Na kraju dana bitno je da smo pobedili. Moramo mnogo stvari da popravimo i vidimo gde možemo biti bolji", poručio je Brajant nakon meča.

Amerikanac je posebno istakao odbranu i timsku igru kao ključ pobede.

"Dobra odbrana, izašli smo i trčali. Velike zasluge idu pre svega treneru i saigračima za uložen trud. Bitno je da se držimo zajedno do kraja", dodao je MVP drugog kola.

Četvrti put MVP

Za Brajanta ovo nije prvo ovakvo priznanje u karijeri. Ovo mu je četvrta MVP nagrada kola u Evroligi, a do prethodnih je dolazio noseći dres Anadolu Efesa i Hapoela.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Brajant već osvojio Evroligu sa Efesom 2022. godine, dok je prošle sezone izabran i u najbolju petorku Evrolige.

Sada je u novoj sezoni odmah pokazao zbog čega je Hapoel odlučio da ga zadrži i dugoročno veže za klub. Posle pobede nad Crvenom zvezdom, izraelski tim ima skor 1-1, dok su crveno-beli na startu sezone ostali bez pobede u prva dva kola.