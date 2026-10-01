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Košarkaš Partizana Arijan Lakić rekao je danas da ekipa ne sme previše da se podigne posle "nerealnog" rezultata i pobede protiv Pariza u prošlom kolu Evrolige i da mora dobro da se spremi za naredni duel protiv Bajerna u Minhenu.

"Ne smemo previše da se dižemo, moramo da ostanemo fokusirani i da idemo korak po korak. Bajern je odlična ekipa koja igra sasvim dobro i verujem da rezultat koji su imali u prošlom kolu nije realan, tako da moramo da budemo spremni. Za svaku utakmicu u Evroligi treba da smo fokusirani svih 40 minuta, a za sutra, još jednom, nadam se da će što više naših navijača doći da nas podrže", rekao je Lakić, navodi se na klupskom sajtu.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Košarkaši Partizana igraju u petak od 20 časova u Minhenu protiv Bajerna, utakmicu trećeg kola Evrolige. Crno-beli su u prošlom kolu u utorak pobedili Pariz 92:79 i ostvarili drugu pobedu u takmičenju.

"Protiv Pariza u prošlom kolu smo dali sve od sebe i trudili se da uradimo na terenu sve što smo imali u planu. Mislim da smo u tome uspeli, ali uz ogromnu podršku i energiju naših navijača, sa kojima smo zajedno uspeli da pariramo protivniku, a toj podršci se nadamo i protiv Bajerna", naveo je Lakić.

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je da ekipa mora da napreduje iz dana u dan.

"Pred nama je još jedna važna utakmica, a takođe i novo gostovanje. Bajern sada igra prvi meč kod kuće, ali se nadam da će nam naši navijači pomoći sutra. Bajern je ekipa koja je vrlo opasna i ima izuzetne šutere, a veoma su dobri i u pikenrol situacijama. Uvek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Moramo da se trudimo da igramo zajedno i da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan", naveo je Penjaroja.

Partizan ima obe pobede posle dva kola, a Bajern pobedu i poraz.