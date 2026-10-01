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Košarkaši Crvene zvezde upisali su se na tabelu Evrolige.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Crveno-beli su savladali Efes u okviru 3. kola za prvi trijumf ove sezone, čime su se izjednačili sa turskim timom na tabeli.





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Posle ovog meča Zvezda je na 14. poziciji, sa istim učinkom kao Efes i istom koš-razlikom. Učinak od jedne pobede i dva poraza imaju i Žalgiris, Virtus i Pariz.