Crveno-beli su upisali prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige
Evroliga
CRVENA ZVEZDA SE KONAČNO POMERILA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle trijumfa nad Efesom
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Košarkaši Crvene zvezde upisali su se na tabelu Evrolige.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir
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Crveno-beli su savladali Efes u okviru 3. kola za prvi trijumf ove sezone, čime su se izjednačili sa turskim timom na tabeli.
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Posle ovog meča Zvezda je na 14. poziciji, sa istim učinkom kao Efes i istom koš-razlikom. Učinak od jedne pobede i dva poraza imaju i Žalgiris, Virtus i Pariz.
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