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Košarkaši Crvene zvezde upisali su se na tabelu Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Crveno-beli su savladali Efes u okviru 3. kola za prvi trijumf ove sezone, čime su se izjednačili sa turskim timom na tabeli.



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Posle ovog meča Zvezda je na 14. poziciji, sa istim učinkom kao Efes i istom koš-razlikom. Učinak od jedne pobede i dva poraza imaju i Žalgiris, Virtus i Pariz.

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Albert Rijera Izvor: Kurir