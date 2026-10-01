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Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva upisali su drugu pobedu u Evroligi.

Izraelci su u utakmici 3. kola kao domaćini u Sofiji slavili protiv Reala iz Madrida sa 102:98.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Kraljevski" klub je doživeo treći poraz i nalazi se na dnu tabele.

Vasa Micić i Ilajdža Brajant su sa po 22 poena bili najefikasniji u pobedničkom timu. Po 15 poena su postigli Ledej i Kaboklo, a 12 Blekni.

U timu Reala, Teo Maledon je postigao 26 poena, Luvavu.Kabaro 21, Tavares 14, a Smit 12.

Hapoel u narednom kolu gostuje Valensiji, a Real dočekuje Partizan.