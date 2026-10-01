Hapoel je ostvario drugu pobedu, a Real doživeo treći poraz
Evroliga
VASA MICIĆ SRUŠIO "KRALJEVSKI" KLUB: Hapoel ubacio Realu 102 poena! Vicešampion Evrope na dnu tabele
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Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva upisali su drugu pobedu u Evroligi.
Izraelci su u utakmici 3. kola kao domaćini u Sofiji slavili protiv Reala iz Madrida sa 102:98.
Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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"Kraljevski" klub je doživeo treći poraz i nalazi se na dnu tabele.
Vasa Micić i Ilajdža Brajant su sa po 22 poena bili najefikasniji u pobedničkom timu. Po 15 poena su postigli Ledej i Kaboklo, a 12 Blekni.
U timu Reala, Teo Maledon je postigao 26 poena, Luvavu.Kabaro 21, Tavares 14, a Smit 12.
Hapoel u narednom kolu gostuje Valensiji, a Real dočekuje Partizan.
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