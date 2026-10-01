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U prvom kolu su crno-beli poraženi od Valensije u dramatičnoj završnici, iako su imali prednost, a sada su sve nadoknadili i slavili su protiv Makabija iz Tel Aviva u Beogradu - 109:93.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bešiktaš je prošle sezone poražen u finalu Evrokupa od Burga, međutim francuski klub nije želeo da igra u Evroligi, pa je Bešiktaš popunio prazno mesto, a Dušan Alimpijević je tako dobio šansu da još jednom bude trener u ovom takmičenju, nakon što je radio u Crvenoj zvezdi.

Nakon pobede usledilo je veliko slavlje igrača turskog kluba.

Igrači su sačekali da srpski strateg uđe u svlačionicu, a onda je krenulo i kupanje.