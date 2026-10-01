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Crveno-beli su tako nakon dva uvodna poraza na svom terenu upisali prvu pobedu, a Efes zabeležio i drugi poraz.

U narednom kolu Zvezda idućeg četvrtka gostuje Dubaiju.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Ibon Navaro.

"Želeo bih da poželim Majku Džejmsu brz oporavak. Bitna je bila utakmica, moramo da gradimo samopouzdanje na dobrim stvarima koje smo uradili. Mučili smo se sa rezultatima do sada, ovo je bila pobeda da zadovoljimo navijače.

Loše smo šutirali za tri, loše šutirali slobodna bacanja, ali smo dobro čuvali loptu, nismo je gubili. U ovom ap-tempu smo dobro kontrolisali loptu, ali imamo još neke stvari na kojima moramo da radimo, ali je tim pokazao drugačiju sliku u odnosu na prve dve utakmice."

Pohvalio je Dobrića i rolu Kremera.

"Možda će neko pričati o nekim promašajima na kraju, ali je pored toga uradio sjajan posao, limitirao je Majka Džejmsa, zatim smo ga stavili i na Džordana Lojda. Dobro je radio u paru sa Dejvidom Kramerom u odbrani, na skoku, mislim da je tim odlično izgledao kada su njih dvojica bila u paru."

Da li oseća olakšanje i rotacije u timu?

"Važnije mi zbog ljudi oko mene, znam koliko rade. Ali, nije samo do rezultata, bitnije je da radimo dobre stvari. Danas je bilo bolje, ne perfektno.Posle 48 sati, igrači nisu toliko spremni da igraju. To će se dešavati, pogotovo u duplim nedeljama, moraćemo da menjamo rotaciju, jedan dan ćemo to dobro uraditi, jednom loše, ali moramo da pravimo takve odluke."

Nik Vajler-Beb?

"Pričali smo o mnogo stvari, Nik je malo van samopouzdanja, ali zna da radi mnogo dobrih stvari, a i mi dosta tražimo od njega. To je proces, danas Kris nije bio sjajan, ali jeste Nik, jeste Tajson Karter. Naš cilj je da protivnici ne znaju koga moraju da zaustave da bi nas pobedili."

Motli se povredio.

"Pričali smo o mnogo stvari, Nik je malo van samopouzdanja, ali zna da radi mnogo dobrih stvari, a i mi dosta tražimo od njega. To je proces, danas Kris nije bio sjajan, ali jeste Nik, jeste Tajson Karter. Naš cilj je da protivnici ne znaju koga moraju da zaustave da bi nas pobedili."

Odbrana mora da bude bolja.

"Moramo da se popravimo u odbrani, u nekim jedan na jedan situacijama. Ponekada previše pomažemo, nekada nam utrče iza leđa, ali i dalje učimo. Nekada su nam igrači previše "divlji" na terenu, pokušavaju da pogode šut za pobedu, moramo da ih smirimo."