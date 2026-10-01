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Košarkaši Partizana u okviru trećeg kola Evrolige gostuju Bajernu u Minhenu.

Crno-beli posle dve uvodne pobede žele nastavak niza, ali će morati da proliju dosta znoja kako bi do istog stigli u Minhenu.

Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

 Bavarci su sa polovičnim učinkom uoči ovog meča.

Utakmica između Bajerna i Partizana igra se od 20 časova u dvorani "BMV park".

Direktan prenos je obezbeđen na kanalu Arena Premijum 1, a detaljnije praćenje utakmice možete naći na stranicama portala Kurir sport.

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