Utakmica između Bajerna i Partizana igra se od 20 časova u dvorani "BMV park"
Evroliga
CRNO-BELI ŽELE NASTAVAK POBEDNIČKOG NIZA: Kad i gde možete da gledate meč Bajern – Partizan u Evroligi?
- Partizan gostuje Bajernu u trećem kolu Evrolige i traži treću uzastopnu pobedu.
- Meč se igra od 20 časova u dvorani 'BMV park' u Minhenu.
- Direktan prenos je na kanalu Arena Premijum 1.
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Košarkaši Partizana u okviru trećeg kola Evrolige gostuju Bajernu u Minhenu.
Crno-beli posle dve uvodne pobede žele nastavak niza, ali će morati da proliju dosta znoja kako bi do istog stigli u Minhenu.
Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026
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Bavarci su sa polovičnim učinkom uoči ovog meča.
Utakmica između Bajerna i Partizana igra se od 20 časova u dvorani "BMV park".
Direktan prenos je obezbeđen na kanalu Arena Premijum 1, a detaljnije praćenje utakmice možete naći na stranicama portala Kurir sport.
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