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Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u Evroligi ove sezone – i to nad Efesom sa 77:72.

Trener crveno-belog tima Ibon Navaro prokomentarisao je meč:

- Očekivali smo ovakvu utakmicu. Nadamo se da Majk nije strašno povređen. Tim je našao energiju u odbrani, ovo je za naše navijače.

Zadovoljan je prikazanom igrom svoje ekipe protiv Efesa:

- Naravno. Pobeda donosi samopouzdanje, ali isto i svaki šut. Mislim da smo se trudili da zadržimo identitet, imali smo tempo. Ovo je ono što tražimo.

Bio je ovo i svojevrsan derbi Vitorije između Pabla Lasa i Ibona Navara:

- Ovo je više od španskog derbija, ali želim Pablu sve najbolje u nastavku sezone.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

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