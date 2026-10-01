Trener Zvezde sumirao utiske polse prve pobede u ervopskom takmičenju.
Evroliga
PRVE REČI NAVARA POSLE PRVE POBEDE ZVEZDE U EVROLIGI: Tim je našao energiju u odbrani - ovo je za naše navijače!
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Košarkaši Crvene zvezde upisali su prvu pobedu u Evroligi ove sezone – i to nad Efesom sa 77:72.
Trener crveno-belog tima Ibon Navaro prokomentarisao je meč:
- Očekivali smo ovakvu utakmicu. Nadamo se da Majk nije strašno povređen. Tim je našao energiju u odbrani, ovo je za naše navijače.
Zadovoljan je prikazanom igrom svoje ekipe protiv Efesa:
- Naravno. Pobeda donosi samopouzdanje, ali isto i svaki šut. Mislim da smo se trudili da zadržimo identitet, imali smo tempo. Ovo je ono što tražimo.
Bio je ovo i svojevrsan derbi Vitorije između Pabla Lasa i Ibona Navara:
- Ovo je više od španskog derbija, ali želim Pablu sve najbolje u nastavku sezone.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir
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