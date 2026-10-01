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Teške scene viđene su na meču Crvene zvezde i Efesa u trećem kolu Evrolige.

Džejms se u jednom trenutku uhvatio za list, odnosno predelu Ahilove tetive, nakon čega su sudije prekinule napad Efesa. Njegovi saigrači odmah su pritrčali i okružili ga, vidno zabrinuti zbog situacije.

Na parket je ubrzo stigla lekarska ekipa, koja je morala da reaguje i potom Džejmsa na nosilima iznese sa terena.

Pogledajte:

01:08 Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport

Igrači obe ekipe ostali su vidno potreseni zbog svega što se dogodilo, a na parketu su se mogle videti zabrinute reakcije i lica košarkaša.

Pogledajte kako ga iznose na nosilima:

Više informacija o stanju Džejmsa biće poznato nakon detaljnijih pregleda.