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Crveno-beli su tako nakon dva uvodna poraza na svom terenu upisali prvu pobedu, a Efes zabeležio i drugi poraz.

U narednom kolu Zvezda idućeg četvrtka gostuje Dubaiju, dok Efes ide na noge Olimpijakosu.

Najbolji igrač Zvezde na ovom meču bio je Čima Moneke koji je upisao 18 poena.

Međutim Moneke je nakon meča bio utučen zbog teške povrede Majka Džejmsa kojem je delovalo kao da je otišla Ahilova tetiva i Iznet je na nosilima sa terena.

"Moje misli su uz mog brata Majka Džejmsa. Tužno je bilo videti ono što se desilo, nadam se da ovo nije kraj, Evroliga je bolja sa njim. To je moja prva zabrinutost."

Potom je analizirao utakmicu.

"Što se tiče utakmice, u oktobru nije o pobedama ili porazima, nije to da li se osećamo kao da je kraj sveta ili da smo na vrhu sveta... Za nas, to je samo da budemo bolji. Još učimo mnogo stvari, odradili smo loše stvari i danas, ali učimo. Lepše je učiti iz pobeda. Oktobar je, nemamo šta da slavimo tu"

Da li je srećan?

" Ne, mislim... Mislim da kad pobedite, samo gledate malo više stvari nego što treba, kao i kad izgubite. Sa trenerom Navarom i kad dobijemo i kad izgubimo, gledamo stvari koje treba da popravimo, zato sam srećan što je on naš trener. Stvari se ovde kreću brzo, nemamo za šta da slavimo.

Na kraju je upitan i da li može da se nasmeje za navijače?

"Ne još" poručio je kratko Moneke.