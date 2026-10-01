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Virtus je do pobede stigao trojkom Markusa Kara u poslednjoj sekundi meča.

Najefikasniji kod Virtusa bili su Kar sa 19, Aliu Dijara sa 18 i Derik Alston sa 17 poena.

Kod Olimpijakosa su se izdvojili Mbaje Ndiaje sa 23, Tajler Dorsi sa 22 i Saša Vezenkov sa 20 poena.

Virtus ima jednu pobedu i dva poraza, a Olimpijakos dve pobede i jedan poraz.

U narednom kolu, Virtus će u Minhenu gostovati Bajernu, dok će Olimpijakos u Atini dočekati Efes.

(Beta)

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