Košarkaši Virtusa pobedili su na svom terenu u Bolonji Olimpijakos 96:94 (33:30, 16:20, 26:20, 21:24), u trećem kolu Evrolige.
Evroliga
LUDNICA U BOLONJI: Virtus trojkom Kara u poslednjoj sekundi srušio Olimpijakos
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Virtus je do pobede stigao trojkom Markusa Kara u poslednjoj sekundi meča.
Najefikasniji kod Virtusa bili su Kar sa 19, Aliu Dijara sa 18 i Derik Alston sa 17 poena.
Kod Olimpijakosa su se izdvojili Mbaje Ndiaje sa 23, Tajler Dorsi sa 22 i Saša Vezenkov sa 20 poena.
Virtus ima jednu pobedu i dva poraza, a Olimpijakos dve pobede i jedan poraz.
U narednom kolu, Virtus će u Minhenu gostovati Bajernu, dok će Olimpijakos u Atini dočekati Efes.
(Beta)
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