Košarkaši Pariza pobedili su na svom terenu Žalgiris 82:78 (17:19, 24:19, 20:15, 21:25), u trećem kolu Evrolige.
Evroliga
PARIZ SLAVIO U DRAMI: Francuzi slomili Žalgiris u neizvesnoj završnici
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Pariz je predvodio Nadir Hifi sa 21 poenom, a pratio ga je Ti Džej Voren sa 14 poena.
Najefikasniji kod Žalgirisa bili su Karsen Edvards sa 19 i Anžuolas Tubelis sa 18 poena.
Obe ekipe su zabeležile po jednu pobedu i dva poraza.
U narednom kolu, Pariz će dočekati Asvel, dok će Žalgiris gostovati Barseloni.
(Beta)
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