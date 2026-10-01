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Pariz je predvodio Nadir Hifi sa 21 poenom, a pratio ga je Ti Džej Voren sa 14 poena.

Najefikasniji kod Žalgirisa bili su Karsen Edvards sa 19 i Anžuolas Tubelis sa 18 poena.

Obe ekipe su zabeležile po jednu pobedu i dva poraza.

U narednom kolu, Pariz će dočekati Asvel, dok će Žalgiris gostovati Barseloni.

(Beta)

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