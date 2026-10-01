Slušaj vest

Efes je na gostujućem terenu u Beogradu poražen od Crvene zvezde 72:77, u trećem kolu Evrolige.

"Čestitam Zvezdi na pobedi. Oba tima su se mnogo borila od početka. Imali smo šut za pobedu, nismo ga pogodili. Naš procenat šuta nam nije pomogao večeras. Mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari da ostanemo u igri tokom teških momenata. Mislim da smo izgubili utakmicu u prvom poluvremenu, jer smo im dozvolili 10 ofanzivnih skokova i jer smo osam puta izgubili loptu", izjavio je Laso na konferenciji za novinare.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Na pitanje o povredi Majka Džejmsa, koji je iznesen sa terena zbog povrede noge u trećoj četvrtini da na prvi pogled "ne izgleda dobro".

"Ne izgleda dobro. Verujemo našem medicinskom osoblju i obavićemo još testiranja kad se vratimo u Istanbul sutra. Sigurno je bio loš momenat za tim, kada vidite da igrač napušta teren na taj način, ali smo pokazali karakter da ostanemo u igri. Postoje i dobre, i loše stvari. Izgubili smo u utakmici u kojoj smo mogli da pobedimo", rekao je on.

Na pitanje da uporedi ovaj tim Efesa sa prošlosezonskim, Laso je rekao da postoji razlika u timovima.

"Svi kažu da je prošla sezona bila loša. Bila je teška jer smo imali mnogo problema sa povredama tad. Analizirali smo kako to da popravimo. Želeli smo da popravimo našu kreaciju, sa svim plejmejkerima koje smo doveli, uz Darija u reketu. Želeli smo više atleticizma, širu rotaciju i bolju igru na skoku. To su bili naši ciljevi. Jeste drugačiji tim, još uvek tražimo svoj identitet i drago mi je zbog načina na koji reagujemo za sad", rekao je on.

Na pitanje da prokomentariše ovaj tim Zvezde, Laso je rekao da su crveno-beli izbalansiran tim.

"Drugačiji trener, drugačije ideje, drugačiji plejmejkeri. Vidim jedan veoma izbalansiran tim - sa skorerima, kreatorima igre i atletski dobrim igračima. Siguran sam da će imati dobru sezonu jer je Ibon veoma dobar trener", zaključio je Laso.