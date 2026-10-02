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Košarkaš Efesa Majk Džejms napustio je na nosilima beogradsku Arenu u meču protiv Crvene zvezde.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Crvena zvezda je slavila u meču 3. kola i upisala prvu pobedu.

Američki košarkaš je teren napustio u suzama na nosilima, a sada se oglasio na društvenim mrežama.

Majk Džejms
Foto: Printskrin

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Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport