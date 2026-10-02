Američki košarkaš Majk Džejms se oglasio posle jezive povrede na meču sa Zvezdom
Evroliga
OGLASIO SE MAJK DŽEJMS: U suzama na nosilima napustio teren u meču sa Zvezdom, a sada poslao jezivu poruku
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Košarkaš Efesa Majk Džejms napustio je na nosilima beogradsku Arenu u meču protiv Crvene zvezde.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir
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Crvena zvezda je slavila u meču 3. kola i upisala prvu pobedu.
Američki košarkaš je teren napustio u suzama na nosilima, a sada se oglasio na društvenim mrežama.
Foto: Printskrin
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