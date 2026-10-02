Slušaj vest

Crvena zvezda je konačno upisala prvu pobedu u Evroligi, a način na koji je do nje došla možda je još važniji od samog rezultata. Crveno-beli nisu imali šutersko veče za pamćenje, naprotiv, pojedini segmenti napada bili su ozbiljan problem, ali su sve to nadomestili neverovatnom energijom, borbenošću i odbranom koja je u ključnim momentima nosila ekipu.

Kada se pogleda statistika, vrlo brzo postaje jasno šta je bilo presudno.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Šut nije išao, ali je odbrana bila na vrhunskom nivou

Zvezda je meč završila sa 19/42 za dva poena, odnosno 45,2 odsto, dok je iza linije 6,75 pogodila samo 8 od 28 pokušaja - 28,6 odsto. Ni slobodna bacanja nisu bila mnogo bolja, pošto su crveno-beli pogodili 15 od 23 penala, odnosno 65,2 odsto.

Na prvi pogled, takve brojke teško mogu da budu recept za pobedu u Evroligi. Međutim, kada se pogledaju ostali parametri, postaje jasno kako su crveno-beli stigli do trijumfa - 43 skoka, 17 asistencija i 10 ukradenih lopti!

Crveno-beli su se bukvalno bacali na svaku loptu, zatvarali prostor, pomagali jedni drugima i borili se za svaki posed. Kada nije išao šut, nije pala energija. Naprotiv, upravo je odbrana postajala sve važnija kako je utakmica odmicala.

To je možda i najveća stvar koju Zvezda može da izvuče iz ovog meča.

Umesto da dozvoli da je promašaji izbace iz ritma, ekipa Ibona Navara odgovorila je agresivnošću na drugoj strani terena. Deset ukradenih lopti potvrđuje koliko su crveno-beli napadali loptu, dok 43 skoka govore o tome koliko su bili spremni da rade prljav posao.

Zvezda je imala i 13 izgubljenih lopti, ali je deo toga nadoknadila upravo odbranom. Kada napad nije donosio dovoljno, odbrana je preuzela stvar.

I upravo je to donelo prvu pobedu.

Statistika Crvene zvezde Foto: Screenshot

Moneke – energija u ljudskom obliku

Ako se priča o energiji, teško je zaobići Čimu Monekea.

Nigerijac je ubacio 18 poena i uhvatio sedam skokova, uz jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu, a utakmicu je završio sa indeksom korisnosti 17.

Nije samo statistika ono što ga izdvaja.

Moneke je bio jedan od igrača koji su dizali intenzitet čitave ekipe. Njegova borbenost, skok i fizička igra savršeno su se uklopili u ono što je Zvezdi bilo potrebno da bi nadoknadila loš šut.

Onaj pravi Ognjen Dobrić

Ognjen Dobrić je konačno pokazao pravo lice u novoj sezoni Evrolige. Posle nule protiv Žalgirisa i skromnih pet poena protiv Hapoela, srpski reprezentativac je protiv Efesa bio jedan od najvažnijih igrača Zvezde i pokazao koliko je značajan za ekipu kada je maksimalno uključen u igru.

Za 21 minut i 25 sekundi ubacio je 10 poena, uz čak sedam skokova i četiri ukradene lopte, dodao je asistenciju, a utakmicu završio sa indeksom korisnosti 14. Posebno impresivan bio je njegov učinak u odbrani - četiri ukradene lopte i sedam skokova najbolje oslikavaju koliko je bio agresivan i angažovan.

Posle dva bleda izdanja, Dobrić je protiv Efesa konačno pokazao energiju, agresivnost i kvalitet koji se od njega očekuju. Upravo takav Dobrić biće Zvezdi preko potreban u nastavku sezone.

Karter preuzeo odgovornost kada se lomilo

Tajson Karter nije imao ogromnu minutažu, ali je pokazao ono što je Zvezdi bilo preko potrebno - preuzeo je odgovornost kada se utakmica lomila. Ubacio je 11 poena, uz 2/4 za dva i 2/3 za tri, a posebno je bio važan u završnici, kada je svojim poenima održavao i podizao Zvezdu u trenucima kada je svaki napad mogao da odluči pobednika.

Njegov učinak dobija još veću težinu kada se pogleda šuterska statistika čitavog tima. Dok je Zvezda za tri pogodila samo 8 od 28 pokušaja, Karter je ubacio dve od tri trojke.

Dodao je tri skoka, tri asistencije i ukradenu loptu, ali ono što se najviše pamti jeste njegova odlučnost u samoj završnici.

Kada se lomilo, lopta je bila kod njega, a on je imao hrabrosti da preuzme odgovornost.

Nvora dvocifren, ali uz dosta prostora za napredak

Džordan Nvora završio je utakmicu sa 12 poena i pet skokova, ali njegova statistika pokazuje i određene probleme.

Pogodio je 4/6 za dva, ali samo 1/3 za tri i 1/3 sa linije slobodnih bacanja. Uz to je imao tri izgubljene lopte i indeks korisnosti 9.

Nije bio loš, ali nije ni odigrao utakmicu koja bi se mogla označiti kao vrhunska. Ipak, u meču u kojem je Zvezdi nedostajalo poena, njegova dvocifrena partija bila je važna.

Džordan Nvora Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Odželej i Kremer - važan doprinos iz drugog plana

Ne treba zanemariti ni doprinos Semija Odželeja i Dejvida Kremera, koji nisu bili među glavnim poenterima, ali su imali veoma konkretan doprinos.

Odželej je ubacio devet poena, uhvatio četiri skoka i podelio dve asistencije, a njegov doprinos nije se ogledao samo u statistici. Bio je čvrst u kontaktu, radio posao u odbrani i pomagao ekipi da održi visok nivo energije.

Slično važi i za Kremera, koji je takođe završio sa devet poena i četiri skoka, ali je bio izuzetno efikasan - pogodio je 2/2 za dva, 1/2 za tri i oba slobodna bacanja. U utakmici u kojoj je tim imao ozbiljnih problema sa šutem, njegova preciznost bila je dragocena.

Vajler-Beb ponovo podbacio, Izundu doneo energiju

Nik Vajler-Beb je, s druge strane, imao još jedno veče koje će želeti što pre da zaboravi.

Nemac je za gotovo 25 minuta ubacio samo dva poena, uz katastrofalnih 1/4 za dva i 0/4 za tri. Posebno zabrinjava šut spolja, jer ni u prva dva kola nije uspevao da pronađe pravi ritam i pokaže mnogo toga u napadu.

Protiv Efesa je ponovo bio daleko od onoga što se od njega očekuje, pa će biti zanimljivo videti da li će uspeti da pronađe formu u narednim utakmicama.

Ipak, nije bio potpuno van utakmice. Imao je pet skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte, pa je svoj doprinos pronašao u drugim segmentima.

Ebuka Izundu nije imao veliku ulogu u napadu, pošto je za 18 minuta postigao samo dva poena, ali je doneo ono što je Zvezdi bilo izuzetno potrebno - fizičku prisutnost i energiju.

Imao je četiri skoka, asistenciju i ukradenu loptu, a njegova minutaža pokazuje da Navaro u njemu vidi igrača koji može da donese čvrstinu kada se utakmica lomi.

Miljenović dobio malo minuta, ali nije ostao neprimećen

Stefan Miljenović dobio je nešto više od tri minuta, ali je za to vreme uspeo da upiše poen, asistenciju i ukradenu loptu.

Njegova uloga i dalje je ograničena, ali je važno da dobija prostor i da postepeno ulazi u ritam. U utakmici u kojoj je Zvezda veliki deo posla odradila kroz odbranu, i njegov defanzivni doprinos bio je vidljiv.

Kris Džons i Batler ostali dužni

Ako je neko očekivao da bekovska linija bude glavni pokretač Zvezde, protiv Efesa to nije bio slučaj.

Kris Džons je za nešto više od osam minuta ostao na samo jednom poenu, uz četiri asistencije i jednu ukradenu loptu. Iz igre je šutirao 0/3, pa je završio sa indeksom korisnosti nula.

Džered Batler imao je jednu veoma skromnu šutersku partiju. Za nešto više od devet minuta postigao je tri poena, uz 1/2 za dva i čak 0/4 za tri, a indeks mu je bio -2.

Motli nikako da se probudi

A onda – Džonatan Motli ponovo bez konkretnog učinka!

Amerikanac je protiv Efesa za nešto manje od sedam minuta ostao bez poena, nije uputio nijedan šut, a jedini konkretan statistički učinak bio mu je jedan skok. Indeks korisnosti 3 teško da može da popravi utisak, posebno kada se pogleda kompletan učinak na početku sezone.

Motli je protiv Žalgirisa završio sa indeksom -13, protiv Hapoela je imao 1, a sada protiv Efesa svega 3. Dakle, kroz prva tri kola nije uspeo da napravi ozbiljniji individualni učinak, i to je svakako jedan od najvećih razloga za brigu kada je u pitanju Zvezdin sastav.

Posebno bode oči činjenica da je upravo Motli trebalo da bude jedno od najzvučnijih pojačanja crveno-belih. Od igrača njegovog iskustva i kvaliteta očekivala se mnogo veća uloga u napadu, sigurnost pod obručima i konstantna pretnja protivničkoj odbrani. Umesto toga, posle tri utakmice njegov učinak u napadu praktično se svodi na čekanje da konačno proradi.

Ipak, postoji i druga strana priče. Ibon Navaro je i pre meča sa Efesom stao u njegovu odbranu, naglašavajući da Motli mnogo daje u defanzivi i da njegov ogroman fizički napor na toj strani terena utiče i na ono što može da pruži u napadu.

Ali odbrana ne može zauvek da bude opravdanje za ovako skroman napadački učinak. Zvezdi je potreban Motli koji će biti faktor na obe strane parketa, a posle prva tri kola jasno je da od njega još nije dobila ono zbog čega ga je dovela.

Zvezdin recept za pobedu

Kada se sve sabere, Zvezda je protiv Efesa pronašla način da loš šut pretvori u pobedu.

Nije bilo dovoljno preciznosti. Nije bilo dovoljno lakih poena. Bilo je i izgubljenih lopti.

Ali je zato bilo 43 skoka, 17 asistencija, 10 ukradenih lopti i ogromne energije u odbrani.

Crveno-beli su se borili za svaki posed, zatvarali prostor, pomagali jedni drugima i nisu dozvolili da ih loše šutersko izdanje izbaci iz utakmice.

I upravo je to možda najvažnija stvar koju mogu da izvuku iz ove pobede.

U Evroligi neće svako veče ići šut. Nekada će lopta jednostavno odbijati da uđe u koš. Tada ekipa mora da pronađe drugi način da pobedi.

Zvezda ga je protiv Efesa pronašla.

Odbranom, skokom, energijom i borbenošću.

Prva pobeda je zato mnogo više od jednog trijumfa. Ona pokazuje da crveno-beli mogu da dobiju utakmicu i kada napadački nisu na svom maksimumu. Ako se uz ovakvu odbranu popravi i napad, crveno-beli će tek imati šta da pokažu.