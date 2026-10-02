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Crvena zvezda je konačno upisala prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige, a trijumf nad Efesom 77:72 doneo je veliko olakšanje svima u crveno-belom taboru. Jedan od onih koji su posebno emotivno doživeli važan trijumf bio je iskusni trener i stručni konsultant Vlade Đurović, koji je posle meča bez dlake na jeziku analizirao ono što je video na parketu.

"Pao mi je kamen sa srca. Pobedi se u zube ne gleda. Čestitke Navaru i igračima", poručio je Đurović odmah posle utakmice, ali se tu nije zaustavio.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

"Da ti pođu suze na oči"

Iskusni stručnjak posebno je izdvojio navijače Zvezde, koji su i posle dva uvodna poraza ostali uz ekipu, a nakon pobede ponovo pokazali ogromnu podršku igračima.

"Došlo je skoro 20.000 gledalaca, posle dva poraza. Neobećavajuća igra, a posle utakmice sa Hapoelom publika je pozvala igrače da im skandiraju i da ih pozdrave. To je fantastično - da ti pođu suze na oči kad je bila ta scena posle utakmice", rekao je Đurović.

Upravo je ta reakcija publike ostavila snažan utisak na njega, posebno zbog činjenice da je Zvezda u meč sa Efesom ušla posle dva poraza.

Karter? "Nije plej, ali jeste pravi igrač"

Kada je prešao na individualni učinak, Đurović je imao zanimljivu opasku na račun Tajsona Kartera. Amerikanac je sa 11 poena bio važan u završnici, ali je napravio i nekoliko grešaka koje su mogle skupo da koštaju crveno-bele.

"To pokazuje da nije plej, ali da je pravi igrač – jeste. On je, kao prvo, hrabar, ima šut i dribling i zna da igra", rekao je Đurović.

I upravo je tu napravio jasnu razliku između Karterovog kvaliteta kao igrača i njegovih limita kada treba da organizuje igru u najosetljivijim trenucima.

Vajler-Beb ponovo na meti

Posebno direktan bio je kada je govorio o Niku Vajler-Bebu, koji je protiv Efesa za gotovo 25 minuta postigao samo dva poena.

"Moram da postavim pitanje zbog čega ovoliko poverenje u Vajlera-Beba. Čovek je dao tri poena u tri utakmice. Ova utakmica - 25 minuta i dva poena. Nije ni kreator, imao je dve asistencije", rekao je Đurović.

Tu se nije zaustavio.

"Ne bi dao koš da nije ukrao loptu. Treba biti drzak i šutirati, a ne možeš da dobaciš", dodao je iskusni trener.

Motli opet nije dao ono što se očekuje

Đurović se dotakao i Džonatana Motlija, koji je ponovo ostao bez konkretnog učinka u napadu. Amerikanac je za manje od sedam minuta ostao bez poena i bez pokušaja iz igre, a Đurović je upravo zbog njegove partije pomenuo veću minutažu Ebuke Izundua.

"Obzirom na to da je Motli igrao kako je igrao, Izundu je dobio 18 minuta… Borio se, ali dva poena", rekao je Đurović.

S druge strane, pohvalio je Dejvida Kremera, koji je ubacio devet važnih poena, dok je za Čimu Monekea imao posebno priznanje nakon tri pogođene trojke.

"Tri trojke čovek ubaci… To je stvarno. Bravo, majstore, nastavi tako!"

Dobrić ispunio ono što je Đurović tražio

Posebno mesto u njegovoj analizi dobio je Ognjen Dobrić, koji je protiv Efesa ubacio 10 poena, uz sedam skokova i četiri ukradene lopte.

Đurović je pre meča upravo od njega očekivao konkretniji doprinos, a posle utakmice je podsetio da je dobio ono čemu se nadao.

"Rekao sam da imamo šansu ako on da 10 poena i dao je, ali nije normalno da to bude samo on", rekao je Đurović.

Zvezda je tako konačno stigla do prve pobede, ali je Đurović i ovom prilikom pokazao da neće gledati samo rezultat. Pobeda je donela olakšanje, ali pitanja o ulozi pojedinih igrača, raspodeli minuta i organizaciji igre očigledno će ostati tema i u narednim utakmicama.