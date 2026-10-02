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Džordan Nvora konačno je imao razloga za osmeh. Crvena zvezda je upisala prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige, a Nigerijac je posle trijumfa nad Efesom govorio o utakmici, životu u Beogradu, promeni frizure, ali i otkrio detalj koji će posebno zanimati navijače večitih rivala.

Nvora je istakao da je Zvezda napravila važan korak u pravom smeru, ali i naglasio da crveno-beli imaju još mnogo prostora za napredak.

"Napravili smo veliki korak u pravom smeru, naravno da možemo mnogo bolje. Ovo je bio timski napor i timska pobeda, zadovoljan sam kako smo igrali. Biće bolje iz utakmice u utakmicu, moramo da verujemo u sistem. Moramo da nastavimo ovako, biće poraza, ali ovo je put kojim treba da nastavimo", rekao je Nvora.

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"Volim Beograd, ne treba mi navigacija"

Za Nvori je ovo druga sezona u Beogradu, a čini se da se sada oseća mnogo komfornije nego kada je prvi put stigao u srpsku prestonicu.

Na pitanje da li Beograd već doživljava kao svoj grad, Zvezdin košarkaš nije imao dilemu.

"Volim Beograd, volim ljude ovde, osećam se sjajno, mnogo komfornije nego prošle sezone. Vozim se okolo, ne treba mi navigacija", rekao je kroz osmeh.

Ipak, najzanimljiviji deo razgovora usledio je kada je Nvora otkrio da među komšijama ima i nekoliko igrača Partizana.

A onda je otkrio ko mu je "omiljeni komšija"

Iako igraju za dva najveća rivala u srpskoj košarci, Nvora i jedan prvotimac Partizana očigledno su uspeli da izgrade veoma blizak odnos van terena.

"Da, imam komšije iz Partizana. Razmenjujemo opaske, to je zanimljiva strana van terena. Derek Vilis mi je omiljeni komšija, on je moj jako dobar prijatelj. Jako sam blizak sa njim i njegovom porodicom. On je moj brat, znam da smo u različitim timovima", otkrio je Nvora.

Tako je Zvezdin košarkaš pokazao da veliko rivalstvo na parketu ne mora da znači i loše odnose van njega. Naprotiv, Nvora i Vilis očigledno su postali veoma bliski, a zanimljivo je da svoje prijateljstvo uspevaju da drže potpuno odvojeno od onoga što se dešava kada se nađu na suprotnim stranama.

Za Nvоru je sada najvažnije da se dobra energija iz pobede nad Efesom prenese i na naredne utakmice, ali je njegov odgovor o životu u Beogradu i prijateljstvu sa igračem Partizana definitivno bio jedan od najzanimljivijih detalja njegovog obraćanja.

03:49 Džodan Nvora o komšijama Grobarima: Mnogo vremena provodimo zajedno Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO