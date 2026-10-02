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Crvena zvezda je upisala prvu pobedu u Evroligi, ali posle tri odigrana kola utisak je da crveno-beli imaju mnogo više razloga za brigu nego za zadovoljstvo.

Džonatan Motli i Nik Vajler-Beb, dvojica igrača od kojih se očekivalo mnogo, zasad su daleko ispod očekivanja. Brojke su neumoljive, a kritike na njihov račun već stižu sa svih strana.

Crvena zvezda je pobedom nad Anadolu Efesom prekinula loš start u Evroligi, ali jedno pitanje i dalje visi u vazduhu - šta se dešava sa najzvučnijim pojačanjima?

Džonatan Motli i Nik Vajler-Beb stigli su na Mali Kalemegdan sa ozbiljnim pedigreom i očekivanjima. Motli je tokom prethodnih sezona bio jedan od zapaženijih centara u Evroligi, dok je Vajler-Beb godinama važio za igrača koji može da donese čvrstinu, odbranu, organizaciju i iskustvo na najvišem nivou.

Posle prva tri meča, međutim, slika nije naročito lepa.

Motli ima samo četiri poena za tri utakmice

Ako postoji statistika koja najbolje oslikava problem, onda je to učinak Džonatana Motlija.

Američki centar je protiv Žalgirisa postigao samo 2 poena, uz šut 1/7 iz igre, šest izgubljenih lopti i pet ličnih grešaka. Četiri od pet faulova bila su u napadu, a završio je utakmicu sa indeksom uspešnosti -13 i čak -19 dok je bio na parketu.

Protiv Hapoela je ponovo ubacio samo 2 poena, uz šest skokova, ali i četiri izgubljene lopte. Protiv Efesa je dobio tek nešto manje od sedam minuta i završio utakmicu bez poena, sa jednim skokom.

Kada se sve sabere, Motli je u prva tri kola odigrao ukupno oko 37 minuta, postigao svega 4 poena, imao 7 skokova i 3 asistencije, ali i čak 10 izgubljenih lopti. Njegov ukupan zbir PIR-a je -9.

Četiri poena za tri evroligaške utakmice za igrača od kojeg se očekuje da bude jedan od nosilaca ekipe - zvuči poražavajuće.

I nije problem samo u brojkama.

Vajler-Beb daje nešto, ali u napadu ne postoji!

Situacija sa Nikom Vajler-Bebom je drugačija, ali ni ona ne izgleda sjajno.

On je protiv Žalgirisa ostao bez poena, uz tri skoka i tri asistencije. Protiv Hapoela je ubacio dva poena, imao šest skokova i čak šest asistencija, dok je protiv Efesa ponovo završio sa samo dva poena, ali uz pet skokova i jednu asistenciju.

Za tri utakmice to znači:

4 poena, 14 skokova i 10 asistencija.

Problem je što je Vajler-Beb šutirao veoma loše. Protiv Žalgirisa nije pogodio nijedan od tri pokušaja za dva i nijedan od jednog pokušaja za tri, dok je protiv Efesa pogodio samo jedan od osam šuteva iz igre.

Dakle, njegov doprinos postoji, naročito u skoku, asistencijama i odbrani, ali ono zbog čega se od igrača njegovog renomea očekuje da napravi razliku u napadu za sada izostaje.

Vlade Đurović je upravo Vajler-Beba izdvojio kao jedno od najvećih razočaranja, uz ocenu da u napadu nije kreator kakav je Zvezdi potreban.

1/5 Vidi galeriju Nik Vajler-Beb u dresu Zvezde Foto: STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Da li je Zvezda pogrešila?

Posle samo tri utakmice prerano je reći da jeste, ali alarm je definitivno upaljen.

Motli je stigao u Zvezdu kao veliko pojačanje, a klub ga je u julu predstavio kao važan deo novog rostera. Vajler-Beb je takođe stigao kao iskusno evroligaško ime, nakon prethodnih sezona na visokom nivou.

Problem je što se od dvojice igrača trenutno dobija premalo u odnosu na ono što se očekivalo.

Posebno bode oči Motli. Njegov prvi nastup bio je katastrofalan, drugi tek nešto bolji, a protiv Efesa je praktično nestao iz rotacije. Za centra koji je trebalo da bude jedno od rešenja pod košem, četiri poena u tri kola predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost.

Kod Vajler-Beba postoji više prostora za drugačije tumačenje. Njegovih 10 asistencija i 14 skokova pokazuju da može da doprinese i bez poena, ali 4 poena za tri utakmice i slab šut teško mogu da zadovolje očekivanja ako je zamišljen kao jedan od važnijih spoljnih igrača.

Ipak, treba imati u vidu da je sezona tek počela. Zvezda je promenila deo rostera, novi trener Ibon Navaro još uigrava ekipu, a Motli i Vajler-Beb su tek na početku svog perioda u Beogradu. Zvezda je već protiv Efesa pokazala reakciju i upisala prvu pobedu, pa će naredne utakmice dati mnogo bolju sliku.

Ali za sada, brojke su neumoljive.

Motli – 4 poena za tri utakmice.

Vajler-Beb – 4 poena za tri utakmice.

Za dvojicu igrača od kojih se očekivalo da budu među važnijim figurama Zvezde, to je učinak koji definitivno pali alarm na Malom Kalemegdanu.

Da li je Zvezda pogrešila sa pojačanjima? Još nema dovoljno dokaza za takav zaključak. Ali ako se Motli i Vajler-Beb brzo ne probude, pitanje više neće biti prerano.