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Crvena zvezda je uspela da upiše važnu pobedu, a utakmicu je u svom prepoznatljivom stilu analizirao iskusni srpski trener Vlade Đurović.

Iako je rezultat bio u prvom planu, Đurović nije bio potpuno zadovoljan onim što je video na parketu, pa je otvoreno govorio o igri crveno-belih, treneru Ibonu Navaru, ali i pojedinim igračima.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Za razliku od prošle sezone, kada je Đurović često imao šta da zameri Kodiju Miler-Mekintajeru, sada je njegov "pik" na drugim igračima, a posebno na Čimi Monekeu i Niku Vajler-Babu. Ipak, ovog puta nije poštedeo ni Navara, posebno zbog njegovog insistiranja na tome da je najvažnije da ekipa napreduje.

Đuroviću se, kako je istakao, ne dopada priča u kojoj rezultat pada u drugi plan.

"Mnogo on to govori... Njega ne interesuje rezultat nego da ekipa napreduje, kao - 'pa šta ako smo izgubili večeras i da li smo napredovali'. To su priče za malu decu", rekao je Đurović na TV Arena Sport i potom dodao:

"Rezultat je svetinja u sportu, pogotovo u Evropi, tu se plaćaju igrači i troše pare da bi se napravio rezultat, ne da bi napredovao tim i da bi se umiralo u lepoti. Ovaj rezultat vadi Zvezdu iz dubioze i sve je drugačije".

Đurović prozvao Navara

Iskusni stručnjak potom se osvrnuo na izjave Ibonа Navara sa konferencije za medije. Španski trener je govorio o pravcu u kojem želi da vodi ekipu i potrebi da Zvezda napreduje iz utakmice u utakmicu, ali Đurović nije bio ubeđen da je crveno-belima pobeda donela upravo potvrdu tog sistema.

"Već nekoliko puta to ponavlja i malo mi smeta... On hoće da kaže koliko je važno da napredujemo u igri. Sigurno da nije bila taktika da Moneke šutne tri trojke zaredom bez promašaja i to može samo on. Sve tri je ubacio, a da nije, pitanje je kakav bi bio rezultat. Ne vidim da je Zvezda ušla u Navarov sistem, pa da smo zato pobedili. Igrali smo bolju odbranu, imali i malo sreće kad je Karter prodao onu loptu i kad su imali trojku za vođstvo na kraju", rekao je Đurović.

Ipak, jednu stvar je posebno izdvojio kao ogromnu snagu Zvezde - navijače. Atmosfera u Beogradskoj areni ostavila je snažan utisak na iskusnog trenera, posebno zbog načina na koji su pristalice crveno-belih reagovale i u teškim trenucima.

"Moraš da imaš doobar pristup, to je najvažnije, ali iznad svega toga je ponašanje publike - da dođe u ovom broju, da tako strastveno bodri... I ponavljam, scena posle poraza za 0-2, kada publika zove igrače da dođu pred njih i da im skandiraju... Fantastično".

Đurović je tako posle Zvezdine pobede otvorio nekoliko zanimljivih pitanja - od Navarovog sistema i načina rada, preko učinka pojedinih igrača, do toga koliko rezultat mora da bude u prvom planu.