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Crvena zvezda je u Beogradskoj areni stigla do prve pobede u novoj sezoni Evrolige, ali je trijumf nad Anadolu Efesom ostao u senci jezive scene na parketu.

Majk Džejms je pred kraj treće četvrtine doživeo povredu bez kontakta sa protivnikom i ubrzo je na nosilima napustio teren.

Američki bek se u jednom trenutku samo uhvatio za nogu i ostao na parketu, a igrači oba tima odmah su prišli da vide šta se dogodilo. Džejms je potom iznet uz aplauz cele Beogradske arene.

Prve scene odmah su izazvale strah da je u pitanju ozbiljna povreda Ahilove tetive, a sada je stigla i zvanična potvrda iz Istanbula.

"Za Majka Džejmsa, koji je doživeo povredu u predelu Ahilove tetive, biće obavljeni detaljni pregledi, nakon čega će biti napravljen plan lečenja. Oporavi se brzo, Majk", saopštio je Anadolu Efes.

Džejms se oglasio posle jezive scene

Džejms nije dugo čekao da se oglasi nakon povrede. Najbolji strelac u istoriji Evrolige zahvalio se svima koji su mu poslali poruke podrške, ali je jasno pokazao koliko ga je sve pogodilo.

„Pa, sr*** je... Je**** užasno. Hvala svima koji su mi se javili i pružili podršku.“, napisao je Džejms na društvenim mrežama.

Objava Majka Džejmsa Foto: Printskrin

Za sada, međutim, nema zvanične potvrde da je došlo do pucanja Ahilove tetive. Efes je saopštio samo da je povreda u tom području i da će dodatni pregledi pokazati preciznu težinu problema i odrediti dalji tok lečenja. Samim tim, još nije poznato ni koliko bi Džejms mogao da odsustvuje.

Efes ostao bez svog lidera

Džejms je do povrede proveo 23 minuta na parketu i postigao 11 poena, uz jedan skok i tri asistencije. Bez jednog od svojih najvažnijih igrača, Efes je na kraju poražen od Zvezde rezultatom 77:72.

Posebnu težinu svemu daje činjenica da je Džejms najbolji strelac u istoriji Evrolige. U Efes je stigao ovog leta nakon pet sezona u Monaku, a 2024. godine proglašen je za MVP-ja Evrolige.

Zato je scena iz Beogradske arene posebno zabrinula čitavu evropsku košarkašku javnost. Ipak, konačan sud o težini povrede biće poznat tek nakon detaljnih lekarskih pregleda.