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Italijanski tim je slavio posle dramatične završnice, a Markus Kar je pogodio odlučujuću trojku i naneo prvi poraz aktuelnom šampionu Evrope.

Barcokas je nakon utakmice posebno istakao pristup svojih igrača, uz ocenu da Olimpijakos nije izgledao kao ekipa koja je došla da se bori za pobedu.

„Želeo bih da čestitam Virtusu na pobedi. Borili su se do poslednjeg poseda. To je očigledno ako pogledate njihovih 20 ofanzivnih skokova. Za nas je ovo bila utakmica u koju je trebalo da uđemo veoma oprezno. Primili smo 33 poena u prvoj četvrtini, a da nismo napravili nijedan faul, kao da smo želeli da im dozvolimo da postignu samo poene iz igre. Mislim da je izgledalo kao da smo došli na revijalnu utakmicu. Delovalo je kao da smo bili zadovoljni prethodnim pobedama na gostovanjima i da naš mentalitet nije bio dovoljno dobar protiv ekipe koja je očajnički želela pobedu“, rekao je Barcokas posle utakmice.

„Nije dovoljno postići više od 100 poena“

Odbrana je bila jedan od najvećih problema Olimpijakosa, a grčki stručnjak posebno je izdvojio izgubljene skokove i završnicu utakmice.

„Defanzivni skokovi koje smo izgubili, kao i izgubljena lopta posle defanzivnog skoka Furnijea na kraju, kada smo vodili jedan razlike i imali posed, bili su presudni. Kako god, moramo da analiziramo utakmicu i shvatimo da u današnjoj košarci nije dovoljno postići više od 100 poena. Morate da budete čvrsti u odbrani i moramo da pronađemo igrače koji su spremni da se bore za svaki posed kao da je poslednji na utakmici“.

Virtus je tokom čitavog meča pokazao ogromnu borbenost, što je na kraju i nagrađeno pobedom.

„To je situacija sa kojom ćemo morati da se nosimo tokom cele sezone. Sve ekipe žele da nas pobede jer smo prvaci Evrope. Igraju bez posebnog pritiska i zato su na početku utakmice pogađali gotovo svaki šut. Ali sa tim ćemo se suočavati gotovo na svakoj utakmici. Protivnici imaju dodatnu motivaciju, a mi moramo da ostanemo zajedno i da budemo kompaktni u odbrani“.

Barcokas upozorava: „Ako ne igraš odbranu, imaćeš problema“

Trener Olimpijakosa svestan je da njegov tim poseduje ogroman individualni kvalitet, ali smatra da on sam po sebi neće biti dovoljan.

„Naravno, ponekad zbog kvaliteta koji imamo, iako nismo toliko dobri kada su u pitanju statistički pokazatelji i gubimo skokove, možemo da dobijemo neke utakmice. Da li je to bio srećan šut na kraju? Ili šut kakav treba? Možda jeste. Ali kada na početku utakmice dozvolite protivniku da stekne samopouzdanje od prvog minuta, onda takav završetak morate da očekujete. Moramo da dominiramo svojim kvalitetom, ali ako ne igraš odbranu, ako ne osvajaš 50-50 lopte, onda ćeš imati problema“.

„Imam veću motivaciju nego ikada“

Barcokas je odbacio mogućnost da je njegovoj ekipi nedostajalo motivacije nakon prošlosezonskog osvajanja Evrolige.

„Svaki trener koji je u Evroligi veliki je takmičar. Nijedan trener koji je ovde ne želi da gubi. U Olimpijakosu smo pet puta uzastopno bili na Fajnal foru i osvojili smo mnogo domaćih trofeja, a naš posao je da imamo motivaciju na svakom treningu i svakoj utakmici i da budemo posvećeni tome. Pre svega, moramo da ubedimo svakoga da Olimpijakos nije ekipa za koju igraš samo da bi igrao, već da uvek igraš da bi pobedio. Što se mene tiče, imam veću motivaciju nego ikada. Vlasnici kluba napravili su ogromnu investiciju i ona nije napravljena zbog onoga što se dogodilo prošle sezone, već zbog onoga što treba da se dogodi ove sezone“, zaključio je Barcokas.