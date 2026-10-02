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Crvena zvezda je konačno skinula nulu u Evroligi.

Posle dva uvodna poraza od Žalgirisa i Hapoela Tel Aviva, crveno-beli su u trećem kolu savladali Anadolu Efes sa 77:72 i tako stigli do prvog trijumfa u sezoni.

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Nije to bila utakmica koja će se dugo prepričavati zbog lepote košarke. Nije Zvezda blistala u napadu, nije imala kontinuitet i bilo je previše praznog hoda. Ali je ovog puta imala ono što joj je bilo neophodno - karakter, energiju i odbranu.

Upravo je odbrana bila temelj pobede. Crveno-beli su veliki deo meča igrali agresivno, zatvarali reket i terali Efes da traži teža rešenja. Kada napad nije funkcionisao, Zvezda je uspevala da ostane u utakmici zahvaljujući radu na drugoj strani terena.

A onda je došla završnica koja je mogla potpuno da promeni sliku...

Zvezda je u poslednjoj četvrtini imala osam poena prednosti, činilo se da je konačno uspela da prelomi utakmicu, ali je Efes odgovorio serijom 6:0. Ponovo su se pojavile stare boljke - brzopletost, loše odluke i napadi bez dovoljno organizacije.

Posebno se u tom kontekstu može govoriti o Džordanu Nvori. Amerikanac je tokom meča imao dobre momente i završio sa 12 poena, ali je u nekoliko situacija ponovo pokazao da ume da preuzme stvari u svoje ruke i onda kada to možda nije potrebno.

Njegov nerezonski šut za tri, iz ugla, posle "step-backa", u trenutku kada je Zvezda imala prednost, bio je upravo takav! Umesto da se napad smiri i odigra do kraja, usledila je rizična odluka koja je mogla da poremeti momentum domaćina.

To je problem koji podseća na ono što su navijači Partizana prošle sezone često gledali kod Dvejna Vašingtona - situacije u kojima individualni potez izgleda kao rešenje, a zapravo protivniku daje novu energiju.

Ipak, Zvezda je ovog puta uspela da se izvuče...

Tajson Karter je u završnici preuzeo odgovornost. Vezao je sedam poena kada je bilo najvažnije i izgledalo je da će upravo on biti čovek odluke. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije mogao je da postane tragičar.

Karter je izgubio loptu, a Efes je dobio ono što je tražio - potpuno otvoren šut za pobedu. Kolin Malkolm je sedam-osam sekundi pre kraja ostao sam na trojci, ali je promašio. Arena je na trenutak zanemela, a Zvezda je dobila novu šansu da zatvori utakmicu. Karter je potom sa linije penala stavio tačku na meč.

1/7 Vidi galeriju Tajson Karter Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

I upravo tu se vidi razlika između ove i prethodne dve utakmice. Zvezda je i protiv Žalgirisa i protiv Hapoela imala svoje šanse, ali nije uspevala da pronađe način da ih pretvori u pobedu. Protiv Efesa je bilo dovoljno prisebnosti u poslednjim sekundama i, treba reći, malo sreće.

Veliku ulogu imao je i Vajler-Beb. Njegov učinak možda neće biti posebno vidljiv kroz statistiku, ali je defanzivno odradio veliki posao i doneo ono što Navaro traži - fizičku igru, pritisak na loptu i spremnost da se odradi prljav posao.

Ognjen Dobrić je još jednom pokazao koliko može da znači sa klupe. Njegova energija, odbrana i deset poena dali su Zvezdi dodatni impuls u trenucima kada je napad stajao.

Čima Moneke je, sa druge strane, bio najefikasniji sa 18 poena i bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je Zvezda uspela da napravi razliku u trećoj četvrtini.

Posebna priča je Ibon Navaro

Španac je konačno došao do prvenca u Evroligi na klupi Zvezde. Nije još napravio tim koji izgleda savršeno, daleko od toga, ali se protiv Efesa videlo nešto što ranije nije bilo dovoljno izraženo - jasna želja da se utakmica dobije odbranom.

Biće, međutim, zanimljivo videti kako će izgledati njegove rotacije u narednim utakmicama. Kris Džons i Džered Batler nisu dobili minutažu kakva se možda očekivala, dok je Džonatan Motli morao ranije da završi utakmicu zbog problema sa preponom.

To je još jedan razlog za oprez

Zvezda je dobila utakmicu, ali nije rešila sve svoje probleme. Naprotiv, Efes je pokazao da crveno-beli i dalje imaju ogromne oscilacije, da umeju da ispuste kontrolu i da prečesto sami sebi komplikuju život.

Ali u Evroligi se pobede ne dele prema lepoti. Posle 0:2, Zvezdi je bio potreban upravo ovakav meč - težak, tvrd i nervozan, ali završen u njenu korist.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Sada sledi ono što će možda dati pravi odgovor na pitanje koliko ova pobeda vredi - gostovanje Dubaiju.

Tamo će Zvezda morati da pokaže da je protiv Efesa napravila korak napred, a ne samo preživela još jednu dramatičnu završnicu.

Odbrana gore-dole - slede novi ispiti!

Još jedna važna stvar koju treba istaći u analizi jeste da je David Kramer pokazao kvalitet na obe strane parketa. Nije doprinosio samo poenterski već i defanzivno, što je posebno važno za Zvezdu koja traži igrače sposobne da odgovore na fizički zahtevnu košarku Evrolige.

Crveno-beli su, u poređenju sa utakmicama protiv Žalgirisa i Hapoela, odigrali znatno bolju odbranu pika. Bilo je više agresivnosti, bolja komunikacija i više odlučnosti u preuzimanju odgovornosti. Ipak, problem sa slobodnim bacanjima ostaje, a u neizvesnim završnicama upravo takvi promašaji mogu skupo da koštaju.

Ipak, bilo bi pogrešno ovu pobedu posmatrati kao dokaz da je Zvezda rešila sve svoje probleme. Potrebno je uzeti u obzir i okolnosti u kojima je Efes igrao. Kai Džons dobio je manje od osam minuta, dok je Dario Šarić u pojedinim fazama preuzimao ulogu centra. Međutim, Bruno Fernando je odigrao više od 23 minuta, pa nije sasvim precizno reći da je Efes veći deo utakmice bio bez njega.

To ne umanjuje Zvezdinu pobedu, ali je važno za realnu procenu učinka crveno-belih. Efes nije imao konstantnu pretnju iz svih svojih centarskih opcija, a već naredni rival mogao bi ozbiljnije da testira Zvezdinu odbranu u igri dva na dva.

Dubai i Mfiondu Kabengele predstavljaju sasvim drugačiji ispit. Kanadski centar poseduje fizičke predispozicije da napada obruč, postavlja čvrste blokove i kažnjava svako kašnjenje u odbrani pika. Zvezda će zato morati da pokaže da napredak protiv Efesa nije bio samo posledica okolnosti, već rezultat boljeg dogovora, pravovremenih preuzimanja i kvalitetnije timske odbrane.

Slobodna bacanja, brzoplete odluke u napadu i pad koncentracije u završnici ostaju segmenti koje Navaro mora da popravi. Prvi trijumf doneo je preko potrebno olakšanje, ali će gostovanje Dubaiju pokazati koliko je Zvezda zaista napredovala posle teškog početka sezone.

Posle prve pobede protiv Efesa, Crvenu zvezdu u narednih pet kola Evrolige čekaju:

4. kolo - 9. oktobar: Dubai – Crvena zvezda, gostovanje

5. kolo - 13. oktobar: ASVEL – Crvena zvezda, gostovanje

6. kolo - 16. oktobar: Crvena zvezda – Pariz, Beogradska arena

7. kolo - 22. oktobar: Partizan – Crvena zvezda, gostovanje

8. kolo - 27. oktobar: Crvena zvezda – Makabi Tel Aviv, Beogradska arena

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