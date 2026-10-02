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Partizan je dobio dobre vesti nakon povrede Lamara Stivensa, koji je stradao tokom utakmice protiv Pariza u drugom kolu Evrolige prilikom zakucavanja.

Crno-beli su saopštili da detaljni pregledi nisu pokazali prelom šake, već da će krilni košarkaš morati da pauzira između sedam i 10 dana od trenutka povrede.

NBA karijera - Lamar Stivens Foto: Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia, Justin Ford / Getty images / Profimedia

Stivens je ovog leta stigao kao jedno od pojačanja Partizana, a u prva dva meča Evrolige prosečno je beležio 9,5 poena i četiri skoka.

Podsetimo, Partizan je već ostao bez Derika Vilisa, koji je povredio članak u prvom kolu.

- Košarkaš Partizan Lamar Stives, doživeo je povredu šake tokom utakmice 2. kola Evrolige protiv Pariza. Dan kasnije, igrač je upućen na ispitivanje radi utvrđivanja stepena povrede. Nakon detaljnih pregleda i kontrolnih snimaka, ustanovljeno je da preloma nema i da okviran period oporavka nakon kog će igrač biti u stanju da se vrati na teren iznosi sedam do 10 od trenutaka povrede - naveli su iz Partizana.

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Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport