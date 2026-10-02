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Vensan Poarje trenutno je bez kluba, oporavlja se od povrede koju je zadobio krajem prošle sezone, a vreme provodi u Madridu.

Francuski centar pojavio se na utakmici Reala i Hapoela iz Tel Aviva u Evroligi, gde je bio u društvu bivšeg centra Crvene zvezde Treja Tompkinsa.

1/5 Vidi galeriju Vensan Poarje Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ann-Dee Lamour/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poarje je u Madridu ostavio dubok trag tokom prethodnog mandata u Realu, pa nije iznenađenje što je prilikom ulaska u dvoranu dobio ovacije. Francuz je potom govorio i o mogućem povratku u klub.

- Ako budem imao priliku, uvek ću želeti da se vratim u Real Madrid. Sada ovde obavljam rehabilitaciju, dozvoljavaju mi da koristim teretanu i sve ostalo, tako da mi to veoma odgovara. Videćemo šta će se dogoditi u budućnosti - rekao je Poarje.

Njegova situacija zanimljiva je i zbog Crvene zvezde, koja bi u nastavku sezone mogla da razmišlja o dodatnom pojačanju na centarskoj poziciji. Džonatan Motli za sada nije uspeo da opravda očekivanja, a njegove igre posebno su došle pod znak pitanja nakon očajnog izdanja protiv Žalgirisa, dok je protiv Efesa zbog problema sa preponom proveo malo vremena na parketu.

1/7 Vidi galeriju Džonatan Motli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia/Starsport

Zvezda uz Motlija ima i Ebuku Izundua, ali Ibon Navaro traži stabilnost i čvrstinu pod košem, posebno u utakmicama Evrolige. Jasno je da bi igrač Poarijevog iskustva predstavljao ozbiljno pojačanje ukoliko bi bio potpuno spreman za povratak na teren.

Ipak, za sada nema informacija da je Zvezda kontaktirala Poarijea, niti da je Francuz opcija za crveno-bele. Njegov prioritet trenutno je rehabilitacija, dok ostaje da se vidi gde će nastaviti karijeru.

Zanimljivo je i to što se Poarje u Madridu našao sa Trejom Tompkinsom, koji i dalje živi u španskoj prestonici i Real smatra svojim domom.

- Trenutno sam dobro, živim u Madridu, tako da je ovo moj dom. Došao sam da vidim momke, jer je i ovo moj dom - rekao je bivši igrač Zvezde.

Za crveno-bele će naredni period biti posebno važan. Ukoliko se problemi sa Motlijem nastave, pitanje dodatnog igrača pod košem moglo bi ponovo da postane aktuelno, a tržište će pokazati da li postoji igrač koji bi mogao da donese ono što Zvezdi trenutno nedostaje.

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