HOROR U ARENI JE ZVONO ZA UZBUNU! Razmaženost će košarkašima doći glave posle povrede Majk Džejmsa! Da li su igrači previše zaštićeni? Ukinite pripreme - skroz?
Nova sezona Evrolige tek je počela, a spisak povređenih igrača već je zabrinjavajuće dug. Prema aktuelnom pregledu, 63 igrača imaju zabeleženu povredu ili status odsustva, uz napomenu da su na listi i oni koji su se u međuvremenu vratili, odnosno slučajevi koji nisu nužno klasične povrede.
Među igračima koji su trenutno van stroja nalaze se i Lamar Stivens iz Partizana, Džonatan Motli iz Crvene zvezde, Majk Džejms iz Efesa, kao i brojna druga poznata imena širom Evrolige.
Zbog svega se ponovo otvara pitanje opterećenja igrača i pravila koja su dogovorena između klubova i "EuroLeague Players Association" (ELPA).
Prema važećem "EuroLeague Framework Agreementu", trening kamp može da počne najviše 35 dana pre prvog kola Evrolige ili domaćeg prvenstva, zavisno od toga koje takmičenje počinje ranije. Aktivnosti klubova tokom jula i avgusta van tog perioda su dobrovoljne za igrače.
To znači da postoji jasno definisan okvir koliko rano klubovi mogu da uvedu obavezni rad sa ekipom. Ideja ovakvih pravila jeste da se zaštiti zdravlje igrača i reguliše period priprema, posebno u sezoni koja je izuzetno zahtevna zbog velikog broja utakmica.
Ipak, 63 imena na evidenciji već početkom oktobra pokazuju koliko je problem povreda ozbiljan. Evroliga je sezonu počela 24. septembra, a pred klubovima je čak 38 kola regularnog dela, odnosno ogroman broj utakmica u relativno kratkom periodu.
Da li ovakav sistem u određenim slučajevima može da dovede do toga da igrači u sezonu uđu nedovoljno pripremljeni?
Igrači i njihov sindikat su učestvovali u kreiranju pravila koja ograničavaju početak obaveznih timskih aktivnosti. Zbog toga se može reći da je deo odgovornosti i na samim akterima koji su takav model prihvatili. Ako se igrač duže odmara, a zatim u relativno kratkom periodu mora da dostigne takmičarski ritam Evrolige, postoji pitanje da li je moguće istovremeno ostvariti maksimalnu zaštitu tela i optimalnu spremnost za izuzetno zahtevnu sezonu.
To, međutim, ne znači da su pravila uzrok velikog broja povreda. Za takav zaključak potrebna bi bila ozbiljna analiza koja bi uzela u obzir minute, broj utakmica, putovanja, individualni rad tokom leta, prethodne povrede, godine igrača i druge faktore.
Ipak, paradoks je očigledan! Pravilo je napravljeno da zaštiti košarkaše, a sada se postavlja pitanje da li u nekim slučajevima može imati i suprotan efekat - da pojedini igrači početak sezone dočekaju bez dovoljnog kontinuiteta treninga i sa manjkom takmičarske forme.
Drugim rečima, igrači su kroz svoj sindikat dobili veću kontrolu nad periodom priprema, ali bi upravo taj model u budućnosti mogao da bude predmet nove rasprave ukoliko se trend povreda nastavi.
Za sada je prerano povezivati broj povreda direktno sa ELPA pravilima. Ali činjenica da je spisak problema već na početku sezone toliko dug dovoljan je razlog da se ponovo postavi pitanje da li je pronađena prava granica između zaštite igrača i adekvatne pripreme za jednu od najzahtevnijih košarkaških sezona u Evropi.
SPISAK ODSUTNIH / UPITNIH IGRAČA
Crvena zvezda: Džonatan Motli, Patrik Boldvin Džunior, Nikola Đurišić
Partizan: Lamar Stivens, Derik Vilis, Žofri Lovernj, Vanja Marinković
Efes: Majk Džejms, Georgios Papajanis, Isaja Kordinije
Barselona: Džoš Nebo, Joan Makandu, Tosan Evbuomvan
Bajern: Nils Gifaj, Kamar Boldvin, Tobias Jensen
Bešiktaš: DaKvan Džefris, Madi Sisoko
Dubai: Džanan Musa, Mam Žaite, Džastin Anderson
Fenerbahče: Šejn Larkin
Hapoel: Tajler Enis, Amir Kofi, Tomer Ginat
Makabi: Danijel Tajs, Džon Dibartolomeo, Gur Lavi
Olimpija Milano: Ousmane Diop, Nikola Akele
Olimpijakos: Nikola Milutinov
Panatinaikos: Kendrik Nan, Najdžel Hejz-Dejvis, Kostas Slukas, Mustapha Fal, Huančo Ernangomez
Real Madrid: Usman Garuba, Serhio Ljulj, Gabrijele Pročida
Virtus: Kevin Kokila
Žalgiris: Saben Li, Najdžel Vilijams-Gos, Kaodiriči Akobundu-Ehiogu
ASVEL: Matis Dosu-Jovo, Tajtaj Vošington
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