Slušaj vest

Nova sezona Evrolige tek je počela, a spisak povređenih igrača već je zabrinjavajuće dug. Prema aktuelnom pregledu, 63 igrača imaju zabeleženu povredu ili status odsustva, uz napomenu da su na listi i oni koji su se u međuvremenu vratili, odnosno slučajevi koji nisu nužno klasične povrede.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir

Zbog svega se ponovo otvara pitanje opterećenja igrača i pravila koja su dogovorena između klubova i "EuroLeague Players Association" (ELPA).

Prema važećem "EuroLeague Framework Agreementu", trening kamp može da počne najviše 35 dana pre prvog kola Evrolige ili domaćeg prvenstva, zavisno od toga koje takmičenje počinje ranije. Aktivnosti klubova tokom jula i avgusta van tog perioda su dobrovoljne za igrače.

01:08 Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport

To znači da postoji jasno definisan okvir koliko rano klubovi mogu da uvedu obavezni rad sa ekipom. Ideja ovakvih pravila jeste da se zaštiti zdravlje igrača i reguliše period priprema, posebno u sezoni koja je izuzetno zahtevna zbog velikog broja utakmica.

Ipak, 63 imena na evidenciji već početkom oktobra pokazuju koliko je problem povreda ozbiljan. Evroliga je sezonu počela 24. septembra, a pred klubovima je čak 38 kola regularnog dela, odnosno ogroman broj utakmica u relativno kratkom periodu.

Da li ovakav sistem u određenim slučajevima može da dovede do toga da igrači u sezonu uđu nedovoljno pripremljeni?

Igrači i njihov sindikat su učestvovali u kreiranju pravila koja ograničavaju početak obaveznih timskih aktivnosti. Zbog toga se može reći da je deo odgovornosti i na samim akterima koji su takav model prihvatili. Ako se igrač duže odmara, a zatim u relativno kratkom periodu mora da dostigne takmičarski ritam Evrolige, postoji pitanje da li je moguće istovremeno ostvariti maksimalnu zaštitu tela i optimalnu spremnost za izuzetno zahtevnu sezonu.

To, međutim, ne znači da su pravila uzrok velikog broja povreda. Za takav zaključak potrebna bi bila ozbiljna analiza koja bi uzela u obzir minute, broj utakmica, putovanja, individualni rad tokom leta, prethodne povrede, godine igrača i druge faktore.

Ipak, paradoks je očigledan! Pravilo je napravljeno da zaštiti košarkaše, a sada se postavlja pitanje da li u nekim slučajevima može imati i suprotan efekat - da pojedini igrači početak sezone dočekaju bez dovoljnog kontinuiteta treninga i sa manjkom takmičarske forme.

Drugim rečima, igrači su kroz svoj sindikat dobili veću kontrolu nad periodom priprema, ali bi upravo taj model u budućnosti mogao da bude predmet nove rasprave ukoliko se trend povreda nastavi.

Za sada je prerano povezivati broj povreda direktno sa ELPA pravilima. Ali činjenica da je spisak problema već na početku sezone toliko dug dovoljan je razlog da se ponovo postavi pitanje da li je pronađena prava granica između zaštite igrača i adekvatne pripreme za jednu od najzahtevnijih košarkaških sezona u Evropi.

SPISAK ODSUTNIH / UPITNIH IGRAČA

Crvena zvezda: Džonatan Motli, Patrik Boldvin Džunior, Nikola Đurišić

Partizan: Lamar Stivens, Derik Vilis, Žofri Lovernj, Vanja Marinković

Efes: Majk Džejms, Georgios Papajanis, Isaja Kordinije

Barselona: Džoš Nebo, Joan Makandu, Tosan Evbuomvan

Bajern: Nils Gifaj, Kamar Boldvin, Tobias Jensen

Bešiktaš: DaKvan Džefris, Madi Sisoko

Dubai: Džanan Musa, Mam Žaite, Džastin Anderson

Fenerbahče: Šejn Larkin

Hapoel: Tajler Enis, Amir Kofi, Tomer Ginat

Makabi: Danijel Tajs, Džon Dibartolomeo, Gur Lavi

Olimpija Milano: Ousmane Diop, Nikola Akele

Olimpijakos: Nikola Milutinov

Panatinaikos: Kendrik Nan, Najdžel Hejz-Dejvis, Kostas Slukas, Mustapha Fal, Huančo Ernangomez

Real Madrid: Usman Garuba, Serhio Ljulj, Gabrijele Pročida

Virtus: Kevin Kokila

Žalgiris: Saben Li, Najdžel Vilijams-Gos, Kaodiriči Akobundu-Ehiogu

ASVEL: Matis Dosu-Jovo, Tajtaj Vošington

BONUS VIDEO: