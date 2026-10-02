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Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige, pošto su na svom terenu savladali Anadolu Efes rezultatom 77:72. Ipak, meč u Beogradu ostao je u senci teške povrede Majka Džejmsa.

Američki plejmejker morao je ranije da završi utakmicu nakon što je doživeo kidanje Ahilove tetive. Povreda je zahtevala operaciju, koja je obavljena u petak.

Anadolu Efes se oglasio i potvrdio da je zahvat uspešno izveden.

"Košarkaš Anadolu Efesa Majk Džejms podvrgnut je operaciji Ahilove tetive nakon povrede koju je doživeo u utakmici protiv Crvene zvezde", saopštio je klub.

Operaciju reparacije Ahilove tetive izveo je vanredni profesor doktor Kerem Ulku.

Lekar Anadolu Efesa Ugur Diličikik saopštio je da će Džejms, u zavisnosti od toka oporavka i rehabilitacije, biti van terena između sedam i devet meseci.

To je veliki udarac za turski klub, koji će u narednom periodu morati da se snađe bez jednog od svojih najvažnijih igrača.

Džejmsa sada očekuje dug i zahtevan proces rehabilitacije, a trenutak njegovog povratka na parket zavisiće od toga kako bude tekao oporavak.

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Majk Džejms povreda protiv Zvezde Izvor: TV Arena sport