Košarkaši Partizana zabeležili su i treću pobedu u Evroligi.
EVROLIGA
PARTIZAN SE ŠEPURI SA VRHA - ZVEZDA BEŽI SA DNA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 3. kola
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Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia
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Crno-beli tako posle tri kola ima perfektan učinak od 3-0, dok je Bajern upisao i drugi poraz.
Partizan je na ovom meču imao veliku podršku svojih navijača kojih je bilo negde oko dve hiljade u dvorani u Minhenu.
U narednom kolu Partizan idućeg četvrtka gostuje Realu u Madridu.
Nakon kompletiranog 3. kola tabela Evrolige izgleda ovako:
Standings provided by Sofascore
Partizan je zbog najlošije koš razlike na četvrtom mestu sa maksimalnim skorom. Ispred su Panatinaikos, Fenerbahče i Valensija.
Zvezda je nakon prve pobede na 13. mestu u grupi timova sa po jednom pobedom.
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