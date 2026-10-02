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 Partizan je na gostovanju savladao Bajern rezultatom 84:86.

Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

 Crno-beli tako posle tri kola ima perfektan učinak od 3-0, dok je Bajern upisao i drugi poraz.

Partizan je na ovom meču imao veliku podršku svojih navijača kojih je bilo negde oko dve hiljade u dvorani u Minhenu.

U narednom kolu Partizan idućeg četvrtka gostuje Realu u Madridu.

Nakon kompletiranog 3. kola tabela Evrolige izgleda ovako:



Standings provided by Sofascore

Partizan je zbog najlošije koš razlike na četvrtom mestu sa maksimalnim skorom. Ispred su Panatinaikos, Fenerbahče i Valensija.

Zvezda je nakon prve pobede na 13. mestu u grupi timova sa po jednom pobedom.

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