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1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Minhena Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Crno-beli tako posle tri kola ima perfektan učinak od 3-0, dok je Bajern upisao i drugi poraz.

Partizan je na ovom meču imao veliku podršku svojih navijača kojih je bilo negde oko dve hiljade u dvorani u Minhenu.

U narednom kolu Partizan idućeg četvrtka gostuje Realu u Madridu.

Nakon kompletiranog 3. kola tabela Evrolige izgleda ovako:





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Partizan je zbog najlošije koš razlike na četvrtom mestu sa maksimalnim skorom. Ispred su Panatinaikos, Fenerbahče i Valensija.

Zvezda je nakon prve pobede na 13. mestu u grupi timova sa po jednom pobedom.